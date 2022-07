ALEKSANDAR VELIKOG SRCA IMA NOVU HUMANITARNU MISIJU: Trčaće 920 km do Jašija za bolesno dete sa KiM (FOTO)

Loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović nema vremena za odmor.

Samo što je prošle nedelje završena prva "Trka iz bloka" koju je organizovala krupanjska opština, u kojoj je Kikanović promoter sporta, zajedno sa humanitarnom organizacijom "Srbi za Srbe" počeo je pripreme za novi ultramaraton.

- Kao što sam najavio još ranije, nameravam da ove godine trčim do grada Jaši, u Rumuniji, u kome počivaju mošti najpoštovanije i najdraže svetiteljke pravoslavlja, Prepodobne majke Paraskeve, Svete Petke. Trčaću 920 kilometara, gotovo isto koliko sam svojevremeno prevalio od Loznice do Hilandara, a krenuću 4. septembra. Nameravam da prelazim dnevno u proseku 40 kilometara, gotovo jedan ceo maraton, a da na cilj stignem za 23 dana. Cilj mi je da ovim trčanjem podstaknem ljude da pomognu jednu porodicu sa Kosova i Metohije, koja je loše situirana, a ima bolesno dete. Povezan sam sa humanitarnom organizacijom "Svi za Kosmet", a kao promoter sporta opštine Krupanj imaću podršku lokalne samouprave. Krajem ovog ili početkom narednog meseca treba da odem na Kosmet i posetim porodicu kojoj želim da pomognem - kazao je danas Kikanović koji je u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, do sada pretrčao oko 4.700 kilometara.

On će na novoj misiji imati automobilsku pratnju prijatelja, a na put će poneti ikonu Svete Petke.

Jaši se nalazi iza Karpata, u severoistočnom delu Rumunije, u pokrajini Moldavija, uz granicu sa Moldavijom, državom nastalom po raspadu nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Za vernike je Jaši mesto hodočašća u kome počivaju mošti svetiteljke pravoslavlja.

Podsetimo, Kikanović je istrčao 360 kilometara do Ostroga za Dariju Petrović iz Banje Koviljače, na isti način od Loznice stigao do 918 kilometara udaljenog Hilandara za malog Nikolu Stakića iz Mačvanskog Prnjavora. Prevalio je oko dve hiljade kilometara do Rusije u proleće 2020, a zbog pandemije nije mogao do Moskve. Prešao 75 kilometara od Loznice do Valjeva, više od 90 od Valjeva do Beograda za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića, a u čast zdravstvenih radnika 40 od Valjeva do Divčibara.

Trčao je za Dariju Antović sa Kosova i Metohije od Valjeva do Divčibara, za lečenje četvorogodišnje Jovane Barušić od Sombora do Odžaka. Prešao je i oko 270 kilometara od Loznice do Manastira Tumane za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, a od Loznice je trčao do Krupnja za malog Relju.

Sada se sprema za novu misiju da svojim novim trčanjem ponovo pomogne nekome na svoj način.

