Održano 8. Veče Republike Srpske u Subotici

Tradicionalna manifestacija Veče Republike Srpske, uz bogat kulturno umetnički program, održana je sinoć u restoranu Spartak, u organizaciji Zavičajne zajednice Republike Srpske Subotica. Obraćajući se prisutnima na ovoj svečanosti gradonačelnik Stevan Bakić čestitao je Zavičajnoj zajednici što je uspela da stvori i održi jednu lepu tradiciju koja se po osmi put održava u Subotici.

„Uvek je posebno zadovoljstvo biti sa vama, dragi sugrađani poreklom sa prostora Republike Srpske i svima koji podržavate rad Zavičajne zajednice i negujete ljubav prema našem narodu i njegovoj, teško izvojevanoj slobodi, sa zapadne strane Drine. Okupili smo se ponovo, u velikom broju i u susret Petrovdanu, velikoj slavi svetih apostola Petra i Pavla“, rekao je Stevan Bakić. On je istakao da je kao gradonačelnik izuzetno ponosan na saradnju grada Subotice sa Republikom Srpskom naročito u prethodnih godinu dana koja je bila izuzetno aktivna po susretima sa predstavnicima institucija Republike Srpske, uspešnim privrednicima i mnogim drugim gostima.

„Zahvalio bih se šefu Predstavništva Republike Srpske u Srbiju Mlađanu Cicoviću sa kojim ulažemo veliki napor da negujemo odnose grada Subotice i Republike Srpske, da ih jačamo i unapređujemo. Teška su vremena pred nama, a sve te rezultate koje pravimo, ostvarujemo u jednom ambijentu nikad boljih odnosa Srbije i Srpske, napravljenih vođenjem politike jedinstva i međusobnog uvažavanja koju vode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Gradonačelnik Bakić je i ovom prilikom apelovao na slogu, solidarnost, bratsku ljubav i jednstvo svih Srba jer je, kako je naglasio, potrebno kao nikad do sada. „Na izbornoj skupštini Saveza srpskih udruženja bio sam izuzetno ponosan, jer je iskazano veliko jedinstvo, pokazana ogromna odgovornost i to veče sam izjavio, a sada ću ponoviti, želja mi je da to bude početak jednog velikog srpskog jedinstva na teritoriji grada Subotice, Severnobačkog okruga i na svim prostorima gde se nalazi srpski narod“, podvukao je Bakić.

