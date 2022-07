Gradonačelnik Bakić: Ponosni smo na uspehe subotičkih tenisera

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Gradskoj kući, sa teniserom Kristijanom Juhasom, pojedinačnim seniorskim prvakom Srbije, njegovim trenerom Ladislavom Demeterom, predsednikom Kluba Milanom Vučkovićem kao i sa najuspešnijim pojedincima tog Kluba u ovoj godini Lazarom Milićevićem i Lanom Virc. Obraćajući se medijima, nakon prijema gradonačelnik Bakić je istakao da subotički sportisti nastavljaju da ispisuju istoriju osvajanja šampionskih titula i postizanja vrhunskih rezultata.

„Danas sam imao posebno zadovoljstvo da razgovaram sa predstavnicima Tenis kluba „Spartak“, jednog od najuspešnijih sportskih kolektiva grada Subotice. Klub je oslonjen na dugu tenisku tradiciju, koja je započela davne 1888. godine i koja je do danas donela preko stotinu osvojenih ekipnih i pojedinačnih prvenstava države. Ovaj teniski klub dao je preko 60 šampiona u prošlosti na čelu sa najprepoznatljivijim Nikolom Špaerom, koji je u svoje vreme bio juniorski prvak Evrope, a četiri puta seniorski prvak stare Jugoslavije“, podsetio je gradonačelnik Stevan Bakić.

To je kratka retrospektiva, rekao je Bakić i naglasio da su sadašnjnost i budućnost tenisa u gradu Subotici Kristijan Juhas, Lazar Milićević i Lana Virc, kao i mnoge njihove kolege koje donose uspehe klubu.

„Na nedavno završenom nacionalnom šampionatu Kristijan Juhas je postao prvak Srbije, Lazar Milićević je na istom takmičenju zauzeo treće mesto, Lana Virc je osvojila drugo mesto na nacionalnom prvenstvu do 14 i šampionatu do 16 godina, u ženskoj konkurenciji, pa je pozvana i u reprezentaciju Srbije do 14 godina, dok je seniorska ekipa kluba bila treća na nacionalnom prvenstvu“, istakao je Bakić.

Gradonačelnik Bakić je konstatovao da se može slobodno reći, da je to u poslednjih deset godina apsolutna dominacija Tenis kluba „Spartak“ u nacionalnim šampionatima Srbije.

„Grad Subotica je ponosan na uspehe, kao i na kapacitete kluba, koji raspolaže sa deset terena sa šljakom, balonom sa tri terena zimi i zatvorenim terenom – u koji smo, zajedno sa TK Spartak i Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu, uložili početkom godine oko 4,8 miliona dinara, pa su sada uslovi za takmičare i rekreativce mnogo bolji“, rekao je Stevan Bakić.

On je na velikim uspesima čestitao i predsedniku kluba Milanu Vučkoviću i treneru Ladislavu Demeteru, i tom prilikom je izrazio molbu da njegove pozdrave i čestitke prenesu svim saradnicima i članovima kluba.

„Grad Subotica i Sportski savez nastaviće svoju podršku njihovom radu i znam da ćemo i u budućnosti imati prilike da se zajedno radujemo uspesima i sa ovog mesta promovišemo najbolje tenisere našeg grada“, podvukao je Stevan Bakić.

Milan Vučković i trener Ladislav Demeter su izrazili zahvalnost gradonačelniku Bakiću na srdačnom prijemu, a subotičkoj lokalnoj samoupravi na kontinuiranoj podršci koju pruža Klubu.

„Posle dugo vremena Tenis klub Spartak je sa svojim kvalitetom i trudom prepoznat i na tome bih se zahvalio gradonačelniku Bakiću i Sportskom savezu Subotice. Uspešno sarađujemo i dobijamo pomoć i od grada Subotice i od Pokrajine. Trudićemo se da ih svojim rezultatima nateramo da tako bude i ubuduće“, rekao je Vučković.

