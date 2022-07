Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić primio seniorsku vaterpolo reprezentaciju Srbije

„Malo je reći da mi je veliko zadovoljstvo, i da je ogromna čast zbog činjenice da je grad Subotica domaćin vaterpolo reprezentaciji Srbije, najtrofejnije reprezentacije u srpskome sportu. Podatak da su u prethodne 22 godine osvojili 22 medalje računajući samo Olimpijske igre, Evropska i Svetska prvenstva, govori sve o našim, popularno nazvanim delfinima“, izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić nakon današnjeg prijema seniorske vaterpolo reprezentacije Srbije i njihovog stručnog štaba u Plavoj sali Gradske kuće.

foto: Promo/Strahinja Babović

On je tom prilikom podsetio da je na nedavno završenom Svetskom prvenstvu u sportovima na vodi naša reprezentacija zauzela peto mesto.

„Čestitao sam im od srca, imali su pet pobeda i jedan nesretni poraz kad mu nije bilo vreme. To su oni dani kada čovek treba da ostane u kući da prespava ali su oni, iako mladi, pokazali svoj karakter i pobedili u naredne dve utakmice. Došlo je do smene generacija i rukovodstvo Vaterpolo saveza i selektor Dejan Savić znaju šta rade, to se vidi“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Gradonačelnik Bakić je naveo da se vaterpolo reprezentacija nalazi na pripremama u Subotici od 10. do 16. jula i da će u naredna dva meseca imati dva velika izazova, krajem jula Svetska liga u Strazburu i krajem avgusta Evropsko prvenstvo u Splitu.

„Zaželeo sam im da se penju na tron i na jednom i drugom takmičenju, naročito u Splitu. Grad se potrudio da im obezbedi sve što im je potrebno, mir, kvalitetne treninge, na raspolaganju je smeštaj u hotelu Forum, kompletan Sportsko-rekreativni centar Prozivka. Želimo da se što kvalitetnije pripreme“, istakao je Bakić.

foto: Promo/Strahinja Babović

Pored toga što smo imali tu privilegiju da ih ugostimo, ovo je, podvukao je Bakić, i jedna velika promocija grada Subotice i vaterpola u ovom gradu.

„Lično sam zainteresovan da kao grad sportova Subotica više ne bude na marginama vaterpola u Srbiji, želim da Subotica ima glavnu ulogu. Ostale su još neke formalnosti kod formiranja Vaterpolo kluba Spartak, uspeli smo da dovedemo jedno od najčuvenijih vaterpolo imena, proslavljenog reprezentativca Antu Vasovića, čiji je zadatak da kao direktor Kluba postavi jake temelje i organizuje kvalitetan rad kako bi Subotica imala jednu od glavnih uloga u vaterpolo sportu. Želim im da se kvlitetno spreme za predstojeće izazove i još jednom da naglasim da je ovo velika čast za ovaj grad, za mene i sve građane Subotice. Grad Subotica im, kad god požele da obave pripreme ili odigraju utakmicu, stoji na raspolaganju“, naglasio je Bakić.

U ime Vaterpolo saveza Srbije gradonačelniku Bakiću, njegovim saradnicima i gradu Subotici zahvalio se Nemanja Marijan, sekretar Vaterpolo saveza Srbije.

„Uvek je lepo biti u Subotici, a Vaterpolo savez Srbije želi da što više svojih događanja od priprema, pa do utakmica i turnira igra van Beograda. Gradonačelnik Bakić je izašao u susret našoj želji i mi smo pet dana ovde na pripremama. Nadam se da će se ova saradnja nastaviti“, izjavio je Marijan.

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić takođe je naglasio da mu je izuzetna čast što je danas na prijemu kod gradonačelnika.

foto: Promo/Strahinja Babović

„Neverovatno je koliko je kratak period od jednog dogovora do ispunjenja obećanja i svega ovoga što se dešava u Subotici, a to su pripreme Vaterpolo reprezentacije Srbije. Nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti organizovati jedan veliki turnir i na taj način promovisati ovaj divni sport u ovom gradu. Veliku zahvalnost dugujemo svima, jer ovo su izuzetni uslovi, kada znamo koliko je zahtevno organizovati ovakve pripreme, u smislu organizacije i obezbeđivanja bazena. Mislimo da Vaterpolo reprezentacija zaslužuje jedan izuzetan tretman, a samim tim i tretman koji imamo ovde, mislim da ćemo ga svojim zalaganjem opravdati i predstavljati i grad Suboticu u najboljem mogućem svetlu“, rekao je Dejan Savić

Vaterpolisti Gavril Subotić i Radomir Drašović su se u ime igrača zahvalili gradonačelniku Bakiću na današnjem prijemu i uslovime koje imaju za pripreme za Evropsko prvenstvo.

„Izuzetnu zahvalnost iskazao bih gradonačelniku Subotice i njegovim saradnicima na prijemu i svim uslovima koji su nam pruženi. Sve nam je zaista na vrhunskom nivou i uvek ćemo se radovati ponovnom dolasku u Suboticu“, rekao je Gavril Subotić.

I direktor Vaterpolo kluba Spartak zahvalio se što je grad Subotica odnosno Vaterpolo klub Spartak baš njega angažovao na tu vrlo odgovornu poziciju.

„Želim da se zahvalim gradonačelniku, njegovim pomoćnicima, naravno reprezentaciji koja radi promociju vaterpola. Bio sam na dosta prijema ali ovo je jedan od prijema koji je izuzetno emotivan od strane našeg gradonačelnika i mislim da će nam svima ostati u sećanju. Oseti se da je od srca i veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovde u Gradskoj kući, jer se radi o trenutku. Vaterpolo je naviknut na medalje, a oni dolaze sa takmičenja gde nije ostvaren plasman ali je važan trenutak i da se da podrška novoj generaciji koja će naslediti ono što su radili prethodnici“, rekao je Anto Vasović.

Vaterpolo savez Srbije je u znak zahvalnosti za doprinos razvoju vaterpolo sporta gradonačelniku Bakiću uručio pokon, vaterpolo kapu sa brojem 8.

