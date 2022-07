ZABELEO SE ČAČAK KAO USRED ZIME: Neverovatan prizor na ulicama zbunio meštane (VIDEO)

Neverovatan prizor dočekao je stanovnike koji žive u Ulici 5 u čačanskom naselju Suvi Breg. Ispred njihovih očiju ovog jutra sve je bilo belo kao da je pao sneg.

Ipak, nisu u pitanju snežne padavine već belo brašno koje je pokrilo ulicu, dvorišta i automobile. Do ovog incidenta došlo je usled havarije na transportnoj cisterni koja je brašno pretovarala u silose obližnje pekare.

Meštani kažu da ovo nije ni prvi, ni jedini problem ove vrste sa kojim se suočavaju.

"Preko puta naše kuće su silosi koje oni pune brašnom. Mi godinama imamo strašne probleme, izlazila je inspekcija ali niko ne da ni pet para za to. Ceo voćnjak i dvorište su beli, to je čudo neviđeno. Kamioni stalno prolaze ulicom, cisterne se prazne, lupaju čekićima i danju, a nekada su i noću to radili. Ja razumem da ljudi moraju da rade, ali ne ovako. Pakao su nam od života napravili", kaže za RINU jedan od stanara Ulice 5.

foto: RINA

Vlasnik pekare potvrđuje da je došlo do ispuštanja brašna u atmosferu, ali da nema razloga za brigu jer se radi samo o običnom brašnu koje se koristi u svakodnevnoj proizvodnji.

"Kod istovara cisterne sa brašnom, sistem je takav da se kompresorom naduva cisterna i onda se pod tim pritiskom puni silos. Onda se cisterna podigne, to je visina nekih 12 metara. Međutim, jutros je pukao dihtung na cisterni i brašno izduvao napolje. Vozač je to odmah primetio, ali dok je on stigao da ga isključi brašno je već izašlo. Izgleda neprijatno, ali je viša sila u pitanju. Čovek je nemoćan u ovakvim situacijama”, rekao je Dobrivoje Matijević, vlasnik.

foto: RINA

Na žalbe o buci, vlasnik pekare kaže da oni ne koriste Ulicu 5 za transport svoje robe, kao i da je na teren izlazila inspekcija koja je merila jačinu buke, ali da je sve prema propisima.

