LOZNIČKI RECEPT NA NIVOU DRŽAVE: Podrška parovima za vantelesnu oplodnju

Vlada Srbije donela je odluku kojom će vantelesna oplodnja (VTO) biti omogućena i ženama starosti do 45 godina, umesto do 43, kao što je bilo do sada. Grad Loznica to pozdravlja uz podsećanje da je ovo treća godina kako se iz lokalnog budžeta nadoknađuju troškovi VTO i da Lozničanke koje nisu navršile 45 godina u momentu podnošenja zahteva imaju od početka pravo na ovakvu podršku. Praktično je u tom delu podrške VTO država "prepisala" ono što Loznica već radi.

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, kaže da je u ovogodišnjem lokalnom budžetu za podršku VTO predviđeno šest miliona dinara, isto kao i prošle, a od 22. februara traje konkurs i da se do sada prijavilo pet bračnih parova koji su dobili sredstva. On je podsetio da je 2020, otkada je počela naknada troškova za VTO, u budžetu za tu namenu bilo odvojeno pet miliona dinara, a po maksimalnih 350.000 dinara dobilo je 14 bračnih parova dok ih je lani bilo 11 koji su dobili podršku u takvim iznosima. Uz sve to Loznica refundirao i troškove bračnim parovima koji se leče i u inostranstvu.

- Ovakve mere države treba pozdraviti imajući u vidu da većina mesta Srbije ima negativan prirodni priraštaj. Loznica će nastaviti sa podrškom za VTO, a novac izdvojen za podsticaj rađanja svakako je nešto najvrednije što svaka lokalna samouprava čini – kazao je on.

Grad Loznica već godinama ima niz mera kojima podržava natalitet. Supružnici za prvi sklopljen brak dobijaju iz lokalnog budžeta nadoknadu u visini jednog prosečnog ličnog dohotka isplaćenog na teritoriji Loznice za mesec kada su stali pred matičara, roditelji za svako prvorođeno dete iz budžeta dobijaju 15.000 dinara, za drugo, treće i četvrto po 20.000, a onima koji dobiju blizance, odnosno trojke po 40.000, odnosno 50.000 dinara. Svi roditelji koji su dobili treće dete do kraja 2017. godine ostvaruju pravo na određenu novčanu naknadu do punoletstva iz budžeta dok nezaposlene porodilje, odnosno roditelji do navršene prve godine deteta ostvaruju pravo iz budžeta u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, podsetio je pomoćnik gradonačelnika.

U lokalnoj samoupravi nadaju se da će ove godine biti potrošeno svih šest miliona dinara za VTO, što je dovoljno da sedamnaest parova dobije maksimalan iznos, a grad postati bogatiji za nove sugrađane.

