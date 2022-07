VUČEVIĆ: Saniranjem izvorišta vode "Štrand", obezbeđena je veća i sigurnija snabdevenost pijaćom vodom

KONTINUIRANIM ULAGANjEM U IZVORIŠTA DO STABILNIJEG VODOSNABDEVANjA NOVOG SADA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je bunar Reni 1 - izvorište vode „Štrand“ na keju, gde su okončani radovi na njegovoj sanaciji. Zahvaljujući rehabilitaciji tog izvorišta, postignuto je povećanje kapaciteta sirove i prerađene vode što će doprineti stabilnijem vodosnabdevanju u budućnosti.

- Za grad je ova investicija višestruko značajna, a u pitanju je kompletna rekonstrukcija najstarijeg bunara u Novom Sadu, na Keju. Njegovim saniranjem, obezbeđena je veća i sigurnija snabdevenost pijaćom vodom. On nije bio u upotrebi od 2008. godine, bio je potpuno isključen zbog bakterioloških problema, a onda je nakon adaptacije i čišćenja davao 20 do 30 litara u sekundi. Danas ovaj bunar može da daje do 100 litara vode u sekundi. U letnjem periodu je velika potrošnja vode, a u naredne dve nedelje očekuje nas veoma toplo vreme, tako da upućujemo apel svim građanima da racionalno koriste vodu za piće, da ne pune njome bazene i ne zalivaju bašte. U septembru će JKP „Vodovod i kanalizacija“ započeti radove na rekonstrukciji bunara broj 4 na Ratnom ostrvu, zatim bunara broj 9, a sledeće godine sledi saniranje bunara broj 2 na izvorištu „Štrand“. U dogovoru sa Pokrajinskom vladom, koja će finansirati izradu projekta, ulagaćemo u sremsku stranu grada, u izgradnju nove fabrike vode u Petrovaradinu. Cilj je bolje i sigurnije vodosnabdevanja celog grada, jer će ta nova fabrika biti podrška ovoj fabrici na Keju, koja jeste proširena pre par godina, ali njen stari deo zahteva rekonstrukciju. U okviru projekta „Čista Srbija“, kreće velika rekonstrukcija kanalizacionog sistema na Limanu 1 i Limanu 2, što je odlična vest. Takođe, JKP „Vodovod i kanalizacija“ sad ugovara i dalju izgradnju magistralnog voda prema Futogu za šta su obezbeđena sredstva rebalansom budžeta, a sledeće godine slede radovi u Begeču - rekao je Miloš Vučević.

U ovoj fazi urađena je funkcionalna rekonstrukcija i bunar je pušten u pogon, dok će u narednoj fazi koja počinje, uslediti nabavka nove hidromašinske, elektro i sve druge neophodne opreme. U okviru te faze biće urađen i “vizitorski deo“, odnosno pokrivanje izvorišta čvrstim, neprobojnim staklom kroz koji će građani moći da vide kako izgleda polazna tačka sirove vode.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Gvozden Perković naglasio je da su postavljeni novi drenovi specijalnom metodom, 45 metara prema Dunavu.

- Izvršene su neophodne analize i dobili smo zdravu, pitku vodu. Cilj je bio povećanje kapaciteta sirove vode da bi grad imao dovoljno vode za preradu. U planu je posle ovoga da nastavimo sa rekonstrukcijom bunara broj 4 na Ratnom ostrvu, naredne godine radimo „dvojku“ na Štrandu i „devetku“ na Ratnom ostrvu, a upravo od toga zavisi stabilno snabdevanje grada vodom – rekao je Perković.

Bunar Reni 1 izvorište „Štrand“ na keju koji dugi niz godina nije bio u upotrebi i ujedno je najstariji tog tipa izgrađen u Novom Sadu, datira iz šezdesetih godina prošlog veka. Investicija je iznosila 85 miliona dinara i sve je urađeno najsavremenijom nemačkom tehnologijom od prohromskih drenova. Zahvaljujući toj intervenciji, ukupno je povećan kapacitet za 80 litara u sekundi, koji može doseći kapacitet i do 100 l/s.

