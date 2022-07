ISPRED PERIONICE U SMEDEREVU ISPALA TORBICA IZ AUTA U POKRETU: Aleksandar i Jelena ostali u ŠOKU kad su videli šta je unutra

Porodica Pantović iz Smedereva uradila je nešto što bi verovatno u vremenu u kom živimo, malo ko uradio.

Naime, u utorak 12. jula, na pravoslavni praznik Petrovdan, nakon svog završenog radnog dana Aleksandar i Jelena standardno su sređivali prostor ispred svoje perionice, kada je iz jednog od automobila u pokretu nešto ispalo tik ispred njihove radnje.

- Razgovarao sam telefonom, čuo sam kako je nešto lupilo i video da je iz jednog automobila nešto ispalo. Delovalo je kao neka kutija, kesa ili parče pocepane gume. Nekoliko automobila je prošlo i zaobišlo tu stvar na putu. Prišao sam da pomerim to sa kolovoza da neko ne pregazi. Prišavši, video sam da je torbica. Dodao sam supruzi da stavi na sto ispred radnje i nastavio da pričam telefonom - priča Aleksandar za piše portal "sdcafe.rs".

- Kod nas ljudi svašta zaboravljaju, telefone, dokumenta, ključeve, novac... Kad peremo automobile naiđemo na svašta, tako da nam je ovo bila normalna situacija. Otvorila sam torbicu da vidim dokumenta kako bih znala koga da tražim ako se čovek ne vrati. Kada sam otvorila, prvo što sam videla bila je gomila para u kešu. Dokumenta su bila na ime Stefan i bila su na nemačkom jeziku. Bila sam zbunjena i pomalo uplašena - nastavlja priču Jelena, Aleksandrova supruga.

Nakon ovoga Aleksandar je odmah stao pored puta čekajući da se vlasnik vrati. Nakon nekog vremena Aleksandar je prepoznao auto iz kog je torbica ispala i mahanjem ga zaustavio. Brzo su utvrdili da je to pravi vlasnik i predali mu celu torbicu sa svime što je u njoj bilo.

- Kada sam videla veliki novac odmah mi je palo na pamet da je nešto važno i bitno. Nijednog trenutka nismo pomislili da zadržimo nešto što nije naše - smireno objašnjava Jelena.

- Jednostavno, ono što nije tvoje nije tvoje, ružan je osećaj držati novac koji nisi pošteno zaradio. Možda je to nekome za lek, možda za život, ne znam. Jednostavno nije naše i to je to. Verovatno neki ljudi misle da nismo normalni što smo to uradili, ali mi verujemo da je to bilo jedino ispravno - dodaje kroz smeh Aleksandar.

Novac koji je pronađen (14.000 evra) bio je namenjen za plaćanje svadbe i svadbenih troškova. Vlasnik je ostavio nagradu i "čast" poštenim nalazačima.

