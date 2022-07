NAJAVLJENE RESTRIKCIJE VODE NA ZAPADU SRBIJE: Evo kad kreću u Arilju, Čačku, Požegi, Lučanima i Gornjem Milanovcu

ČAČAK - Javno preduzeće (JP) za vodonsadevanje "Rzav" u Arilju najavilo je da će za pet do šest dana uvesti restrikcije vode za potrošače u svih pet gradova koji se sa tog vodosistema snabdevaju vodom, ukoliko ne bude većih kišnih padavina.

Direktor "Rzava" Zoran Barać rekao je novinarima da je trenutni protok vode na brani u Arilju 1.900 litara u sekundi, a restrikcije će početi kada on padne na 1.400 litara.

"Kada se to dogodi mi ćemo biti prinudjeni da počnemo sa umanjenjem isporuke vode našim korisnicima jer 600 litara je biološki minimum koji se mora puštati kako se ne bi ugrozio živi svet. Kako nivo vode opada od 70 do 100 litara u toku 24 časa, realno je očekivati da se sa restrukcijama počne za pet do šest dana", rekao je Barać.

Na vodosistem "Rzav" priključeni su Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, koji imaju ukupno oko 300.000 potrošača.

