ŠOK U SPRSKOM GRADU! Kvadrat bio 900 evra, sada 1.600, a stanova za prodaju gotovo da nema!

Cena kvadratnog metra u Čačku u porastu je, ali i pored toga što se cena stana u centru grada kreće i do 1.600 evra po kvadratu plus pdv, potražnja je i dalje velika, pa se većina stanova proda još u toku izgradnje.

Trenutno se u Čačku gradi oko 30 stambenih zgrada i većina tih stanova već je prodata. Trend rasta cena nije novijeg datuma i u osnovi nije izazvan trenutnom političkom i ekonomskom situacijom u čitavoj Evropi.

"Cena stanova je počela da skače još prošle godine, prošle jeseni. To je išlo polako, a kulminacija je bila sa ratom u Ukrajini, kada je došlo do skoka cena gvožđa i ostalih materijala za novu gradnju. Prvo je došlo do skoka cena novogradnje, a to je povuklo i cene polovnih stanova. Cene su dosta porasle u odnosu na prošlu godinu", kaže za RINU Biljana Kićanović iz agencije za nekretnine Sigma.

Cena kvadratnog metra u odnosu na prošlu godinu porasla je gotovo dvostruko, ali to nije uticalo na potražnju.

"Cena je bila prošle godine, novogradnje negde oko 900 evra. Sad je to premašila i sada ide od 1.200 do 1.500, 1.600 evra plus PDV. Diskutabilno je šta je realno ali to je sada tržišna cena. Samim tim je skočila i cena polovnih stanova i oni sada idu i do 1.000 evra po kvadratnom metru, ali je tražnja još uvek velika", ističe Kićanović.

Prema njenim rečima, potražnja je nešto veća za polovnim stanovima nego za novogradnjom, ali dodaje da je ponuda tih stanova jako mala za razliku od ranijih godina.

Kurir.rs/rina