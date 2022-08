AKO VAS PUT NANESE U SUBOTICU: Naša topla preporuka je da svratite na najbolji sladoled u gradu!

Na šta vas asocira leto? Da li na plažu, bazene, visoke temperature ili možda na neke ukusne letnje poslastice? Jedna od najstarijih i najpoznatijih poslastica svakako jeste sladoled i gotovo da nema ljudi koji ga ne vole. Ako vas put nanese u gradić na severu Srbije - Suboticu, naša topla preporuka je da svratite na najbolji sladoled u gradu, u poslastičarnicu „Pelivan” koja neguje stogodišnju tradiciju uz originalni recept. Mi smo imali priliku da razgovaramo sa Ismailom Nezirovićem, vlasnikom poslastičarnice „Pelivan” koji nam je otkrio tajne svog zanata.

“Poslastičarnica „Pelivan” je nastala davne 1923. godine i ako Bog da zdravlja, naredne godine slavimo stogodišnjicu postojanja. Kada me pitaju zašto baš sladoled, ja im kažem da smo se mi nekako kroz sladoled iskristalisali. Sladoled je dnevna poslastica znate. Nekada su ga aristokrate koristile u sopstvenom zaslađivanju. Prvi uslov za dobar sladoled je da je on svež i da se svaki dan proizvodi. Drugačije ne može biti. Ono po čemu se naša poslastičarnica razlikuje od drugih u gradu je po bitisanju. Mi sto godina opslužujemo sugrađane i oni su oduševljeni. Kako kažu, ovde je najbolji sladoled u gradu. Mi se zaista trudimo da pokažemo da to zaista i jeste tako i nekako se sa tim sladoledom trudim da im podelim, udelim i sreću i ljubav i to je velika razlika. Deda nam je ostavio veliko nasleđe i mislim da je to zaista dovoljno. Naša je sreća da smo tu zastali i da je deda ostao u Subotici i nije otišao dalje. Ja sve moje mušterije poznajem. Mi smo jedna velika porodica i to je nekako prednost Subotice i nas”, izjavio je Ismail Nezirović, vlasnik poslastičarnice „Pelivan”.

1 / 6 Foto: Subotica živi

Ono što mi možemo da vam kažemo jeste da smo imali priliku da se i sami uverimo u ovu stogodišnju tradiciju i ukus. To je ukus istorije i generacija, ukus ljubavi i naša preporuka vama je da dođete u Suboticu, svratite do najpoznatijeg sladoledžije u gradu i sami se uverite

Subotica živi