MISTERIJA U SRCU SRBIJE: Meštani veruju da se ispod brda kod Arilja nalaze piramide, a za svoje tvrdnje imaju i dokaze (VIDEO)

Do sada smo mogli čuti za egipatske i navodne bosanske piramide, ali ako je verovati tvrdnjama meštana jednog sela kod Arilja sve su prilike da se i Srbija može pohvaliti njihovim postojanjem.

Na putu ka ariljskom selu Visoka sa leve stane uzdižu se dva piramidalna brda koja svakom prolazniku zapadaju u oko. Smeštena su na istoj geografskoj širini i poziciji prema zvezdama kao navodne bosanske piramide, a zahvataju i istovetan ugao.

- To su vrhovi mali i veliki Ostreš, ali mnogi ih nazivaju ariljske piramide i to ne samo zbog špicastog izgleda, već i po tome što su sličnih i visina i dimenzija kao one u Bosni i Hercegovini. Кao deca mi smo se peli na sami vrh Ostreša i nailazili na brojne misteriozne spomenike koji su sakriveni dobuko u šumi i na neke rupe, nalik podzemnim tunelima, koje su izgledali jezivo. Ovde su u nekoliko navrata vršena bušenja radi ispitivanja terena, a mnogi veruju i da ova dva piramidalna brda kriju neku energiju - rekao je za RINU Dragan iz sela Dobrače kod Arilja.

Toponimi bi takođe mogli da ukazuju na podudarnosti.

U blizini navodnih bosanskih piramida je mesto Visoko, a kod ariljskih selo Visoka. Na tom području smestila se i Visočka banja sa mnogo termalnih izvora što takođe može biti još jedan parametar da se u blizini nalaze piramide koje u svom sastavu imaju dosta šupljina i dosta pećina. Dva piramidalna brda kod Arilja se od okoline izdvajaju oštrim ivicama, a strme strane vode ka reci Veliki Rzav.

- Postoje mnogi putevi koji vode do vrha, ali njima kroče samo alpinisti i planinari koji su fizički spremni jer su usponi jako veliki i strmi. Najpristupačnija je južna strana. U letnjem periodu ima dosta gmizavaca pa se ne preporučuje kretati bez nekog iskusnijeg člana posade. U nekoliko navrata su viđani i medvedi - dodao je Dragan.

Još obavijene velom misterije, takozvane ariljske piramide čekaju nekog ko će ih detaljno istražiti.

Brojni turisti koji se upute na ovaj lokalitet ostaju fascinirani prirodnim lepotama Visočkog kanjona, ali i lekovitošću banjske vode. To lečilište postoji čitavih osam vekova, a u upravo u Visočkoj banji su mnogi pronašli spas.

