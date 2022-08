ZAVRŠENO STAROGRADSKO LETO 11 NEDELJA BESPLATNOG PROGRAMA ZA STAROGRAĐANE

Projekcijom filma „The worst person in the world” sinoć je na Kosančićevom vencu zatvorena manifestacija Starogradsko leto koja se ove godine održala po prvi put. Gradska opština Stari grad je u želji da sugrađanima tokom letnjih meseci ponudi kvalitetan besplatan sadržaj, u saradnji sa Narodnim muzejom, Muzejom grada Beograda, Narodnim pozorištem, MTS dvoranom i ostalim partnerima, u periodu od 15. juna do danas organizovala preko 60 različitih kulturno – umetničkih programa. “Tokom više od dva meseca, koliko je trajalo Starogradsko leto, organizovali smo radionice za decu, filmske projekcije, obilazak Botaničke bašte i Narodnog pozorišta i još mnogo toga” istakao je Radoslav Marjanović, predsednik Gradske opštine Stari grad poručivši sugrađanima da će ova lokalna samouprava nastaviti da organizuje kvalitetne i besplatne sadržaje za sve generacije. “S početkom nove školske godine pokrenućemo prijave za novi ciklus besplatnih programa kako za najmlađe Starograđane tako i za seniore” navodi Marjanović koji ne krije zadovoljstvo što su svi programi koje ova lokalna samouprava organizuje uvek dobro posećeni.

Gradska opština Stari grad