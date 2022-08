BIVŠA MISICA POZVALA MILANOVČANKE DA SE PRIJAVE ZA IZBOR: Tijana je ponela krunu, a sad to želi i za svoje sugrađanke

GORNJI MILANOVAC - Izbor za Mis Gornjeg Milanovca biće održan 7. septembra na otvorenim bazenima na Rudniku.

Takmičenje se održava pod licencom Mis Ju kompanije, jedine ovlašćene za svetska takmičenja. Pored izbora za najlepšu sugrađanku, cilj takmičenja je i promocija turističkih potencijala i kulturno-istorijskih znamenitosti Gornjeg Milanovca i ovog dela Srbije, kaže Andrijana Savić, mis Srbije za 2019, inače rođena Milanovčanka.

- To je i moja velika želja, od trenutka kada sam ušla u kompaniju i takmičenje za Mis, kao nosilac krune, želela sam da dovedem to takmičenje u svoj grad i da tu lepu manifestaciju priuštim sugrađanima, da se devojke prijave i da jedna od njih možda bude moja naslednica ili finalistkinja izbora za Mis Srbije, s obzirom na to, da pobednica na samom takmičenju u Gornjem Milanovcu ide direktno u finale Izbora za Mis Srbije i ima priliku da bude buduća najlepša devojka Srbije - dodaje Andrijana.

Ona je pozvala devojke da se prijave za takmičenje, zahvalivši se opštini Gornji Milanovac na dosadašnjoj podršci i saradnji.

