ĐURO RADI 10 SATI DNEVNO, LJUDI GA ZOVU SA SVIH STRANA: Zbog ovog skoro duplo povećao naplatu, a veruje se i da donosi sreću

Usled potencijalne nestašice struje i poskupljenja peleta, mnogi su ove godine odlučili da se ogreju na dobra, stara i proverena drva iako je i njihova cena viša nego prethodnih sezona.

Da će se zimus zapušti mnogo više dimnjaka najbolje dokazuju telefoni odžačara koji su se već početkom septembra usijali od poziva. Đuro Bajčev jedan je od retkih koji se bavi ovim poslom u Moravičkom okrugu i na radnom zadatku ovih dana je, kako kaže, od jutra do mraka.

- Odžak je veoma važno očistiti na vreme, ali tokom leta skoro niko ne zove. Svi se sete kad malo zahladi i kad treba već početi ložiti vatru. Tada sam na terenu i više od 10 sati dnevno i očisti se popriličan broj dimnjaka. Kotao takođe mora svake godine da se očisti i pregleda jer se dešava često da se probuše tokom sezone. Naši ljudi lože sve i svašta, to sve pronalazim u odzacima, čak je bilo i ostataka gume - rekao je Đuro za RINU.

foto: RINA

Poskupljenje na globalnom nivou, uticalo je i da Đuro nakon mnogo godina podigne i cene svojih usluga. Mada, kada je u pitanju čišćenje odžaka ljudi često i ne pitaju koliko košta jer radi se jednom godišnje i veoma je važno to obaviti na vreme.

- Do prošle godine naplačivao sam od 1.000 do 1.500 dinara, ali pošto je cena goriva skočila u nebo onda sam ja povećao naplatu da bih pokrio troškove puta. Čišćenje dimnjaka sada se kreće od 2.000 do 2.500 dinara u zavisnosti od toga da li radim na gradskom ili udaljenom seoskom području - rekao je ovaj majstor svog zanata.

Iz godine u godinu sve je manje onih koji žele da se bave ovim poslom. U Zapadnoj Srbiji osim Đura postoji još samo par ljudi čije zanimanje je dimničar iako je u jeku sezone zarada i više nego odlično. Kada bi hteli da rade, samo u Čačku bi desetak odzačara imalo posla.

- Nije lako, ali kad se tehnika usavrši čišćenje odzaka i kotlova ne mora da bude ni preteško kako nekima izgleda. I mi se prilagođavamo, pa se sada ređe penjemo po krovovima kuća, jer sada koristimo dugačku sajlu i plastiče cevi koje sam sam kontruisao, pa tako se čisti uglavnom sa zemlje - priča čačanski kralj krovova.

U srpskom narodu važi verovanje da ukoliko seretnete odžačara da će vam to taj dan doneti sreću. Đuro se na te konstatacije samo osmehuje.

- Naravno da im donosimo sreću kad im očistimo odžak, da vatra može dobro da povuče i i ništa im se ne zapali. Dešava se i danas da ljudi pomisle želju kad me sretnu, ja se nadam da im se i ostvaruje - rekao je ovaj rođeni Somborac kog su životni putevi doveli u grad na Moravi.

(Kurir.rs/RINA)