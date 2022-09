LISICE OPSEDAJU VRŠAC! Njih desetak terorišu građane, jedna NAPALA ŽENU usred grada

U okolini Gradskog groblja u Vršcu ovog leta pojavio se veliki broj lisica, koje se slobodno šetaju ulicama, iskaču iz kontejnera, ulaze u dvorišta, spavaju na stepeništu zgrada na Trgu Andrije Lukića.

Uznemireni meštani kažu da ih ima desetak, a jedna je čak i ujela staricu na ulici, ispred njene kuće. Služba "Zoohigijene" komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" više puta je izlazila na teren, postavljala čak i zamke, ali ni jednog predatora u tom delu grada, za sada, nisu locirali.

Vrščanka D. Š, koju je lisica ujela usred dana, kaže da je kobni susret s ovom divljači imala 8. avgusta, na svoj 72. rođendan. Oko 19 časova je, objašnjava, čistila ulični kanal od lišća, kada je životinja iskočila iz žbunja, ugrizla je za levu podlakticu i pobegla. Nije stigla ni da pokuša da se odbrani.

foto: Promo

Traži odštetu

- Bila je sakrivena u žbunu ispred moje kuće. Napala me je iz straha, kada sam se sagnula da pokupim lišće. Rana je baš velika i duboka. Lekari su mi rekli da do sada nisu imali slučaj da je lisica nekog ujela usred grada - objašnjava D. Š, koja je revoltirana što nema pravo na nadoknadu štete zbog zadobijenih povreda.

- Na koja god vrata sam pokucala, rečeno mi je da ne mogu da dobijem odštetu, jer me je ujela divlja životinja, a ne pas lutalica. Pa, zaboga, nije me ujela u šumi ili na njivi, već ispred moje kuće, u gradu - rekla je žena. U službi "Zoohigijene" kažu da im, osim građana, prisustvo lisica prijavljuju i kolege koje rade na groblju, jer se one upravo tu najviše skupljaju. Mami ih hrana koju vernici ostavljaju na grobovima.

- Svakodnevno obilazimo taj rejon, ali dosad nismo primetili ni jednog predatora. Pokušali smo i da ih uhvatimo postavljanjem kaveza sa mamcima, ali je on iste večeri bio ukraden - predočava Dragan Plećić, poslovođa "Zoohigijene".

foto: Profimedia

Lisice se, dodaje, pojavljuju i u drugim perifernim delovima Vršca, od Margitskog do Kuštiljskog naselja. Tamo su, kaže, uspevali da ih uhvate i vrate u prirodu.

Uništena staništa

Vršački rendžer Milivoj Vučanović objašnjava da su lisice, koje se inače plaše ljudi, poslednjih godina primorane da hranu pronalaze u urbanim sredinama usled dramatičnog uništavanja njihovog prirodnog staništa hemijskim tretiranjem oranica i paljenjem strnjišta.

Groblje im je oduvek bilo mesto za siguran obrok, te ih u tom delu Vršca najviše i ima. Prilikom krčenja terena za izgradnju novog groblja, koje se nalazi u produžetku starog, pronađeno je i jedno lisičje leglo.