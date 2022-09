PUŠTEN U RAD NOVI MOST PREKO KANALA MODRAN: Rešen problem protoka saobraćaja

U Mačvanskoj Mitrovici je pušten u saobraćaj novi most preko kanala Modran ili Bogaz kako ga naziva lokalno stanovništvo.

Biće ovo prvo most na ovom vodotoku koji će moći da se koristi za kolski saobraćaj. Dužine je 28 metara, sa dve kolovozne trake i trotoarima od po metar i po.

1 / 3 Foto: Sremska Mitrovica živi

Dosadašnji mostovi služili su samo za prelaz pešaka, a ovim će protok ljudi i saobraćaja biti trajno pojednostavljen i omogućiće širenje naselja i na drugoj strani. Radove su finansirali JP Putevi Srbije sa 65 miliona dinara i Grad Sremska Mitrovica.

"Posle nepuna tri meseca, u predviđenom roku, danas se most predaje na upotrebu. Posle pet godina, problem protoka saobraćaj je rešen i od danas most može da se koristi. Nakon ovoga Grad Sremska Mitrovica pristupiti uređenju korita ovog kanala u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, šumarsto i vodoprivredu. Ovaj kanal ima više naziva, zvanična topografija kaže da je Bogaz, mada ga nazivaju i Modran, ali i Devina ćuprija. U svakom slučaju, ovaj lep i koristan most, služiće stanovnicima Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i svima iz Severne Mačve", rekao je Tomislav Janković, narodni poslanik iz Mačvanske Mitrovice.