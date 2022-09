UROŠ IZ ARANĐELOVCA IMA JEDINSTVEN ODNOS SA SVOJIM LJUBIMCEM: Potpuna nesvakidašnja veza papagaja i čoveka raznežila Srbiju!

Selo Ranilovići u opštini Aranđelovac ima najneobičniji odnos sa svojim kućnim ljubimcem.

Najverniji pratilac mladog Davidovića je papagaj Toto, koga svakoga dana izvodi u šetnju.

- Kao i svaka ptica i Toto ima potrebe da leti, a kako mu je moj hod spor, idemo kvadom ili konjima - kaže Uroš.

Papagaj Toto prešao je sve ptičije norme, a kako kažu, ponaša se više kao čovek.

foto: Kurir televizija

- Sve mora da proba, pa kad oseti da je jednom načeo mora da ide do kraja - kaže Davidović, a ekipa emisije 300 čuda ostača je bez ijednog para slušalica.

Papgaj Toto i Uroš svakog dana šetaju planinom, dok Uroš vozi kvad, papagaj ga prati leteći.

- Ako vozim sporije, on mora da zastane na drvo da me sačeka negde. Može da leti i do 50km na sat. Odgajio sam ga kao pile i mene on gleda kao deo porodice. Nikada me ne bi izneverio, ni zbog svoje vrste, hrane. Mislim da mene gleda kao svog, kao pticu, a ostale ljude ne baš. Može da se pomazi sa njima, ali kod mene se uvek vraća - kaže Uroš.

Ovo je jedinstven primer u svetu da čovek tako izdresira papagaja, da on uz njega leti.

- Potrebno je dosta ljubavi. Mislim da ćemo se mnogo dugo družiti, potpuno prirodan sam mu život pružio, on bi tako živeo i u svojoj Patagoniji, odakle je. Imam i pištaljku preko koje komuniciramo. On to ume da ceni i uzvraća mi ljubavlju - kaže Davidović.

1 / 11 Foto: Kurir televizija

- Kada je Toto došao bio je jako glasan i plašljiv. Dao sam mu svu slobodu ovog sveta i on je postao meni privržen. Čudan je kada su ženke u pitanju, papagaji imaju jednu ženku do kraja života i kada jedan partner umre, desi se da dugo pate, pa čak i da se ubiju, ali Toto ima tri ženke. Čak je jedna i druga vrsta i voli ih sve - kaže Uroš.

Toto je leteo i po Rtnju. Jurili su ga i gavranovi i jastrebovi, ali Toto je uspeo da im pobegne, priča Uroš.

Pored papgaja velika ljubav Uroševa su i konji, a Toto i on neretko idu zajedno na jahanje.

- Papagaji lete i za konjima, to je malo neuobičajeno, ali sam ja spojio ove dve ljubavi - kaže Davidović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.