OVO SELO U SRBIJI POSTALO POZNATO ZBOG JAVNE KUĆE Meštani otkrili šta se dešavalo iza zatvorenih vrata: Počeo sa mladim devojkama

Nema čoveka u Mihajlovcu, malom selu pored Smedereva, koji nije čuo za Ljubišu Vasića zvanog Vasa, i koji ne zna za njegov objekat, zbog kog je završio i iza rešetaka, a koji je držao u samom selu pored glavnog puta.

Meštanima sela se ne ustručavaju da do detalja ispričaju šta su sve viđali godinama unazad, kada je ovaj objekat bluda radio punom parom.

Ovaj napušteni objekat nalazi se odmah pored glavne prometne ulice i prekoputa osnovne škole i crkve. Čini se da je svako iz kog god pravca da je dolazio, mogao tu da svrati i provede se, piše Telegraf.

Dvojica meštana ovog sela htela su da podele iskustva o tome, kako je to živeti u blizini mesta gde se skupljao "krem de la krem" sumnjivog miljea.

- Nisam nikada posećivao taj bordel, ali svi u selu smo manje - više znali šta se tamo dešava i čemu taj objekat služi. Bučno nikada nije bilo uveče, kada je objekat radio. Ceo taj njegov bordel je bio zabarikadiran, unutra postoje podrumi - priča jedan meštanin sela.

Drugi meštanin je rekao da su devojke redovno bile dovožene u ovaj objekat.

- On je svoju karijeru počeo sa mladim devojkama. On je tu decu dovodio i odvodio i on je njih preprodavao. Dovedu ih taksi vozilima tu (u bordel) i onda ih razvoze svuda. Tako da te devojke nisu ni znale gde idu. Ucenjivali su ih. Bilo je curica iz Ukrajine, Moldavije, Belorusije,... - priča on.

On kaže da je Ljubiša dovodio devojke u kuću koja je u blizini bordela.

- On ih dovede po četiri, pet i smesti ih gore na sprat. I one jadne gvire kroz prozor, kao ptice iz gnezda. Ja kada sam prolazio viđao sam takve prizore. A onda su oni njima zabranili da gledaju kroz prozor, morale su roletne da budu spuštene. To su bile lepe devojke, mala deca, one dođu dve-tri noći i nestanu, pa onda nova tura devojaka i sve tako u krug - priča ovaj Mihajlovčanin.

Kako kaže, ranije je bilo obračuna i ranjavanja, ali zadnjih godina nisu se dešavale takve situacije. Kako dodaje, jedanput kada se dogodila pucnjava, ni sam pop iz crkve nije smeo da izađe, priča on.

- Kada je došlo do hapšenja, uhapšen je bio i jedan sirotan tu iz sela, koji je radio kod njega kao konobar - završava priču.

Podsetimo, Ljubiša Vasić, poznat po nadimku - prva frizura Srbije, i konobar J. J. (62) uhapšeni su u aprilu u Vasićevoj kafani koja se nalazi u Mihajlovcu kod Smedereva zbog trgovine ljudima, a policija mu je upala u lokal baš u trenutku kada su se dešavale "orgije" u tajnim sobama.

- To su prostorije u kojima su se devojke bavile prostitucijom. Ima više soba, a pripadnici MUP su upali baš u trenutku kada su tri devojke pružale usluge dvojici muškaraca - rekli su tada iz istrage ovog slučaja.

