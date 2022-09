MEDVED S TARE SIŠAO U BAJINU BAŠTU PA PRAVO U RADOVU ULICU: Oči u oči sa zveri! Dva metra ograde preskočio sam iz cuga (FOTO)

Čujem grebe nešto po putu, okrenem se, on brunda!

BAJINA BAŠTA - Medved s Tare sišao je kasno sinoć do šireg centra Bajine Bašte i tamo propisno uplašio Rada Jarakovića (25) koji je zver video na samo nekoliko metara od svoje kuće.

Do susreta je došlo u ulici Spasoja Jovanovića blizu sportske dvorane kada je Rade izašao pred kuću, do svog automobila kojim je trebalo da sestru odveze do Užica.

foto: Kurir.rs/Z.Š., Profimedia, Ilustracija

- Sestra je ostala u kući, krenuo sam do kola da ubacim neke stvari a kad sam otvorio vrata vozila čuo sam da iza mene nešto ide ulicom, grebe po asfaltu... Okrenuo sam se, na par metara iza mene bio je veliki medved, u prvom trenutku na putu je stajao četvoronoške a onda se propeo na zadnje noge i počeo da brunda - priča jutros Jaraković.

foto: Privatna Arhiva

Kaže, u strahu nije razmišljao da ide na kapiju dvorišta, bežeći, zaleteo se pravo na ogradu visoku skoro dva metra i, dodaje, preskočio je iz cuga.

-Tek kad sam se prebacio u dvorište okrenuo sam se i video medveda kako beži ulicom - kaže Rade.

foto: Kurir.rs/Z.Š.

Ubrzo su na lice mesta stigli i policajci i lovci iz Bajine Bašte, počela je potraga za medvedom, ali je on u međuvremenu utekao ili prema Tari, ili prema Drini koja je blizu.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Medveda su još videla i deca jednog od komšija. Od drugih komšija iz susedne ulice Rade je čuo kako su videli medveda kako preskače ograde i beži kroz dvorišta.

Kurir.rs/Z. Š.