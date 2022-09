DAVOR IZ LJIGA PONOVO OBORIO GINISOV REKORD: Rođen bez leve šake, ali mu u vojničkim sklekovima NEMA RAVNIH (FOTO)

Nije nikakvo čudo da se Srbi nađu u Ginisovoj knjizi rekorda, ali i da te postavljene rekorde nadmaše i upišu se ponovo.

Upravo to je uradio Davor Ćajić iz Ljiga i to kao osoba sa invaliditetom koji je uradio 179 sklekova na jednoj ruci i obe noge za 180 sekundi i tako oborio Ginisov rekord u "Armi sklekovima" jer je do sada najviše urađeno njih 153.

Iza sebe je u Sportskoj hali u Beranama gde je održano takmičenje u obaranju Ginisovih rekorda ostavio redovnog sportistu Mohameda Mahmuda Ajoba koji je najveći šampion sklekova na palčevima na svetu sa čak 26 Ginisovih rekorda.

foto: Rina

- Za ovaj rekord sam se lično spremao i to je moj urađen drugi svetski rekord. Lična pobeda i dokaz da uprkos hendikepu možete sve. Još jedan Ginisov rekord dolazi u opštinu Ljig. Regularnost takmičenja pratile su sudije iz Nemačke i Italije - rekao je dvostruki rekorder.

foto: Rina

Ovaj super-momak rođen je bez leve šak, ali ipak srušio je sve predrasude i pokazao celoj Srbiji da je i nemoguće zapravo -moguće.

- Кad završim jutarnji trening sa trčanjem, dolazim u moju sobu, gde sam svakodnevno vežbao pomoću nekih sprava koje su pomagale da se delovi tela razvaju normalno da kasnije ne bih imao zdravstvenih problema, bol u leđima i krivu kičmu, jer mi nedostaje nekih 60 centimetara leve ruke. Počeo sam da vežbam obične, a zatim i vojničke sklekove koji su najteži. Oslanjajući se na jednu nogu i jednu ruku i odabiranjem idealnog položaja, počinjem zagrevanje a samim tim i uvežbavanje - kazao je Davor.

Do svog zacrtanog cilja stigao je neverovatnom upornošću, verom u sebe i iscrpnim treninzima i to verovali ili ne u svojoj spavaćoj sobi. I upravo iz nje kreće u nove pohode ka obaranju novog rekorda, a to je da svoje ime upiše još jednom u disciplini 150 sklekova na jednoj šaci za tri minuta.

