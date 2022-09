UVUKAO NAM SE STRAH U KOSTI, MORAĆEMO DA NAPUSTIMO KUĆE! Medved zakucao na vrata porodici kod Ivanjice, ostavio PUSTOŠ (FOTO)

Kada predator zakuca na vrata, nikome nije svejedno. To je bio slučaj i u podgolijskom selu Čaprić, u domaćinstvu Braniše Dramićanina, kada se medved iznenada pojavio na njegovom kućnom pragu i iza sebe ostavio pustoš. Nastradale su košnice sa pčelama koje su sa razlogom bile podignute visoko na terasi, ali to nije sprečilo ovu krupu životinju da dođe do svog plena.

foto: RINA

- Polomila je sve, šta ću, kada sam video, samo što me šlog nije udario. Oborila je zid, pocepala je ono pod čim su bile pčele, kako je ona to sve uradila, ja ne znam, to je bilo na visini od skoro dva metra, uopšte ne znam kako je ona mogla to da dohvati, verovatno je bila mnogo velika mečka. Ovo što je ona uradila, ja ne bih mogao za dva dana maljem i sekirom - kazao je za RINU ovaj nesretni domaćin.

foto: RINA

Malobrojni meštani ovog kraja su u velikom su strahu za svoju bezbednost, jer su ove životinje zaštićene zakonom, pa im kako kažu jedino preostaje da planinu prepuste ovim životinjama. Zbog sve češćih upada u domaćinstva, meštanima se uvukao strah u kosti.

foto: RINA

- Od mečki ne možemo da živimo, decu vodim svaki dan u školu, bojimo se, žene ne smeju da izađu iz kuće, plaše se da će da ih pojedu, ne znamo šta da radimo. Deca se plaše, ne smeju sami da idu nigde, uveče čim krene prvi sumrak zaključavamo kuće, mečke kada dođu čujemo da psi laju, a mi smemo nigde da izađemo, a ipak ne smemo ni da pucamo jer su one zaštićene zakonom - dodao je komšija Miloje Čaprić.

foto: RINA

Ove životinje zaštićene su zakonom, a za krivično delo ubijanja, mučenja ili povređivanja predviđene su novčane kazne ili kazna zatvora do tri godine. Novčane kazne kreću se u rasponu od 1.200 do milion dinara.

foto: RINA

Kurir.rs/RINA