NEBESKA VIKENDICA SAGRAĐENA GOLIM RUKAMA: Sa 12 godina Miroslav je projektovao ARHITEKTONSKO ČUDO! Ova priča će vas ŠOKIRATI

Od davnina smo se nagledali raznih arhitektonskih čuda. Jedno takvo upravo je u Beloj Palanci.

Vikendicu ni na nebu ni na zemlji sagradio je Miroslav Pavlović u svojoj 24. godini. Na nepristupačnoj steni, daleko od grada, a i od puta.

Ovu kuću naš junak je sagradio golim rukama. Jer nije bilo struje, električne dizalice, mešalice, niti ičega savremenog što bi mu pomoglo u gradnji.

Do vrha ove stene trebalo je dopremiti materijal. Na stazi do vikendice nailazi se na ručno napravljeno pomagalo, vitlo, koje je Miroslav sam napravio za potrebe izvlačenja materijala na stenu.

- Svaku mašinu koju koristim u građevinarstvu, sam pravim - rekao je Miroslav.

Teren nije dozvoljavao da se ova kuća gradi po arhitektonskim principima. Već se gradila od krova, pa ka temelju. Ima ovde materijala koja poseduje svaka kuća. Mada kako je Miroslav dopremio vodu, pesak , cement i kako je mešao malter bez struje i agregata?

- Nije bilo struje, a imali su mešalicu na gorivo. Mešalica se potom konstantno gasila. Jedne noći sam pošao i napravio ručnu mešalicu koja brže radi nego obična mešalica - istakao je Miroslav.

Miroslav je rođen u selo Oreovac u blizini ove kuće. Čuvajući stoku u okolini, stalno je gledao ovu stenu i kao dvanaestogodišnji dečak napravio projekat za kuću baš na ovoj steni. Pošto se stena nalazi na komšijskom imanju 12 godina je trajalo ubeđivanje da mu se proda ova stena i dečački stan mu se ostvaruje u 24. godini. Za 2 godine je Miroslav podigao kuću.

- Ja sam to projektovao, nisam imao 12, 13 godina. Nigde kiks nisam napravio u izgradnji. Ja sam u 23. godini znao da zavarim i pod pritiskom. Ova kuća je izvarena od strane moje ruke. To je dar od Boga - rekao je Miroslav.

Iako je završio samo 4 razreda osnovne škole. Miroslav je najtraženi građevinar u belopalanačkom kraju.

- Što ja projektujem, to traje. Zato me ljudi i traže. Sve što drugi majstori ne prihvate, ja prihvatim. Najbitnije je da bude funkcionalno, ako je funkcionalno, onda ima i estetiku. Kada krenem da gradim kuću od temelja do krova, ja tačno znam napamet šta i gde. Telefonom mogu da kažem čoveku kako da izvrši pripremu. Samo im kažem slušajte i ništa drugo - rekao je Miroslav.

