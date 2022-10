Gradonačelnik Bakić prisustvovao obeležavanju Dana Opšte bolnice Subotica

Prigodnom svečanošću u bolničkoj velikoj sali za sastanke, danas je obeležen Dan Opšte bolnice Subotica, koja je otvorena 1. oktobra 1841. godine. Svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić koji je, tom prilikom lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zaposlenima u bolnici čestitao Dan Bolnice i 181. godišnjicu postojanja i rada ove ustanove u kojoj, kako je rekao, svakodnevno nastoje da građanima pruže što je moguće bolju, efikasniju i bezbedniju zdravstvenu zaštitu.

„Lepa je slika koju vidim danas ovde i ne mogu da opišem koje mi je zadovoljstvo što sam ovde sa vama, herojima grada Subotice, a posebna je čast što mogu da vam se obratim i da vam čestitam Dan Bolnice. Za hrabrost i požrtvovanje koje svakodnevno iskazujete u odbrani života i zdravlja naših sugrađana i svih onih građana iz drugih opština koji su se obratili za pomoć ovoj ustanovi, ja ću svakodnevno da vam izražavam zahvalnost“, rekao je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Istakao je da su hrabrost i požrtvovanje medicinskog i nemedicinskog osoblja Opšte bolnice posebno došli do izražaja tokom pandemije kovida-19 koja, nažalost, zvanično još uvek postoji.

„Ono što sam mogao da uradim za vas i ovu Bolnicu jeste da sam je vratio vama u ruke, da vi odlučujete i da vi upravljate, jer ne bih želeo nikad više da se dogodi da upoznajem moje sugrađane na benzinskim pumpama, po marketima, kafićima, buticima, gde su mi, nažalost, i na kolena padali s molbom da spašavam Opštu bolnicu Subotica. Da se to nikad više ne ponovi“, naglasio je Bakić.

foto: Grad Subotica

I po pitanju projekta rekonstrukcije Opšte bolnice, dodao je, nije nasleđena bolja situaciju.

„Kada sam video da dva puta predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić spominjući rekonstrukciju bolnica ne nabraja i Opštu bolnicu Subotica, znao sam da nešto nije u redu. Sa gradskim menadžerom otišao sam u Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije gde sam došao do poražavajuće spoznaje da je taj projekat u četiri-pet kancelarija i da je noć uoči mog dolaska uhapšen projektant koji radi projekat. Uspeli smo da to sve objedinimo, ove godine opredelili smo 50 miliona dinara, što nisu mala sredstva, kako bi se otklonili svi nedostaci. U toku je javna nabavka za odabir projektanta koji će da otkloni te nedostatke i naredne godine da se krene u rekonstrukciju, koja je kao što znate, vredna preko 40 miliona evra“, objasnio je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Kada se okonča rekonstrukcija Opšte bolnice Subotica će, kako je ocenio Bakić, imati savremen, regionalni klinički centar.

„Imate danas izuzetno dobro, kvalitetno rukovodstvo, a to govori činjenica da ja više ne znam da postoji Opšta bolnica Subotica za razliku od prethodnog perioda kada mi je svako jutro počinjalo sa subotičkom Opštom bolnicom. Naši sugrađani sve što se dogodi na teritoriji ovog grada, prirodno je, ne prepoznaju kao republički, pokrajinski, lokalni nivo vlasti, već svi dolaze kod mene. I treba tako da bude, jer ako se ponovo dogodi takva situacija, a nadam se da nikad više neće, ja ću opet morati da reagujem. Svi moji saradnici koji me znaju dugi niz godina znaju da nemam emocije kada su u pitanju rezultati. Ova bolnica mora da bude u vrhu. Imate taj potencijal i znam da vi to možete, samo moramo svi lične sujete da gurnemo u stranu i da radimo za opšti interes“, podvukao je Bakić.

foto: Grad Subotica

On je još jednom kompletnom kolektivu Opšte bolnice čestitao godišnjicu osnivanja ove ustanove i poželeo im da ih još dugo proslavljaju u dobrom zdravlju, uz vrhunske rezultate koje su, kako je rekao, u mogućnosti da ostvaruju.

„Verujem da će vam i ubuduće na prvom mestu biti pacijenti i kvalitetno i pravovremeno pružena zdravstvena zaštita. Od vas očekujem samo ono u šta sam uveren da možete da postignete složni i jedinstveni. A, Grad Subotica i ja smo uvek tu da vam damo vetar u leđa“, zaključio je gradonačelnik StevanBakić.

foto: Grad Subotica

Direktor Opšte bolnice Subotica dr Saša Dželebdžić je nakon kratke istorije Opšte bolnice Subotica saopštio, kako je rekao, radosnu vest, da je prethodne nedelje u ovoj bolnici započeo program vantelesne oplodnje.

„Prvi parovi su već prošli inicijalne procedure tako da se nadamo da će ova velika stvar da zaživi i u našoj bolnici koja ima dugu tradiciju, ali i velike uspehe. Ona je među prvim bolnicama u kojima su izvedene laparaskopske, hirurške i ginekološke operacije, a u Subotici je 2017. godine urađena prva kataterizacija srca. Čeka nas ogroman posao – rekonstrukcija bolnice, ali dok budu trajali radovi mi ćemo obavljati svoju misiju. Namam sumnje da ćemo, uprkos svim infrastrukturnim promenama, zbrinuti pacijente i odgovoriti svim izazovima“, naglasio je dr Dželebdžić.

foto: Grad Subotica

On se zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću na izuzetnoj pomoći i podršci Opštoj bolnici.

„Gradonačelnik i gradski menadžer sarađuju sa nama na dnevnom nivou. Podrška koju od njih dobijamo da pacijenti budu zbrinuti na najadekvatniji način, da lekari imaju uslove za rad, da svi dostojanstveno rade, da postoje kolegijalni, ljudski odnosi kakvi i priliče lekarima, sestrama i ostalom osoblju, nam je veoma značajna“, rekao je dr Dželebdžić.

foto: Grad Subotica

Direktor dr Saša Dželebdžić uručio je i gradonačelniku Stevanu Bakiću povelju za izuzetan lični doprinos u cilju unapređenja rada, razvoja i podizanja ugleda Opšte bolnice Subotica.

1 / 11 Foto: Grad Subotica

Današnja svečanost počela je himnom „Bože pravde“ koju je izvela Ženska vokalna grupa „Mironosice“ iz Subotice.

Grad Subotica