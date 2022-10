MEŠTANI SELA KOD LESKOVCA SPREČILI SVEŠTENIKA DA PRISVOJI DRVA IZ DVORIŠTA CRKVE: Niko ga više neće pustiti u kuću da sveti vodu

Pedesetak meštana sela Barje i Kaluđerce nadomak Vučja kod Leskovca okupili su se danas ispred crkve braneći drvosečama da preteraju oko dvadesetak kubika ogrevnog drveta koje su u ime lokalnog sveštenika Bratislava Mihajlovića posekli u dvorištu crkve.

Meštani kažu da će u toku sutrašnjeg dana namesniku leskovačke crkve Daliboru Stefanoviću predati peticiju za promenu sveštenika.

- Najgori je sveštenik kojeg smo imali do sada! Verujte, posle ovoga što radi, niko neće da ga pusti u kuću da nam sveti vodu pred slavu. Opustošio je crkvu. Prošle godine je nasekao hrastovinu i bukvu, nekih 20 kubika, koje je oterao kući za Vučje da se na njih greje, a sada isto toliko. To nećemo da dozvolimo - priča jedan od okupljenih meštana Boban Đorđević.

Dodaje da su meštani predlagali da se ta posečena drvna građa iskoristi za obnovu dotrajalog crkvenog krova i stolarije, ali da sveštenik Bratislav Mihajlović to nije hteo ni da čuje.

- Pogledajte u kakvom je stanju crkva. Sve je to lepo moglo da se uloži u nju. Niko od nas se ne bi bunio. Mi smo promenili do sada desetak sveštenika. Niko od njih nije ništa doneo, ali ovaj je sve opustošio. Čak je odnosio i neke ikone iz crkve - optužuju ga meštani i dodaju da su zvali sveštenika da se danas pojavi pred ljudima, ali da je on to odbio.

Dalibor Stefanović, arhierejski namesnik leskovački, navodi da je vidno potrešen i uznemiren zbog današnjih dešavanja.

- Ništa ne mogu da vam kažem dok ne dobijem odgovore iz niške eparhije. Očekujemo da stigne u toku popodneva ili večeri - kazao je Stefanović.

Nakon protesta meštana, drva su istovarena iz kamiona, a u međuvremenu je pozvana i policija.

(Kurir.rs/Rešetka)