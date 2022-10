BILA JE U VODI DO POJASA! Sprečena velika tragedija kod Šapca: Devojka (25) htela da se ubije, žitelji je izvukli iz ledene reke

bila u vodi do pojasa

Kod starog železničkog mosta na Savi kod Šapca večeras su žitelji vikend naselja spasili devojku (25) koja je nameravala da izvrši samoubistvo utapanjem.

Ona je već bila u vodi do pojasa kada su je primetili ljudi koji su se tu zatekli i krenuli za njom. Oni su devojku izneli na obalu reke i pozvali policiju i hitnu službu, a devojka je posle pregleda hospitalizovana na odeljenju psihijatrije.

Navodno je devojka sa jednom ženom nešto ranije automobilom stigla do obale reke i popela se na most, odakle ju je vratio dežurni železnički radnik. Kada je sišla sa mosta krenula je pravo u vodu, a žena sa kojom je došla do reke sedela je u automobilu i nije reagovala.

Pošto u tom pojasu u blizini obale reka nije duboka, vikendaši su uspeli da na vreme stignu devojku i izvuku iz vode.

SOS telefon za pomoć

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Kurir.rs/Telegraf