STOTINU KILOMETARA NOVOG ASFALTA: Loznica želi da postane prva lokalna sredina koja neće imati neasfaltirane ulice

Ideja da Loznica bude prva, ili među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji koja neće imati neasfaltirane puteve sve više postaje realnost u lozničkom kraju.

Nedavno je završena još jedna ulica na Lagatoru, koji je od puste ledine poslednjih godina pretvoren u moderno novo naselje, u dužini od skoro 900 metara, koja se pruža od Vatrogasnog doma, pored Omladinskog parka, Gradskog stadiona i bazena do Ulice Marka Radulovića.

Prema rečima gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića to je samo još jedna od urađenih ulica u ovoj godini koja će biti upamćena kao rekordna što se tiče izgradnje savremenih puteva na teritoriji Grada, ili rehabilitaciji postojećih koji su bili oštećeni.

- To se sve odnosi na grad, ali i na seosko područje, a najveću zaslugu za to imala je poseta predsednika Aleksandra Vučića i inicijativa koju je tada pokrenuo. Do kraja godine, po tom osnovu, biće asfaltirano oko 70 kilometara novih puteva na teritoriji Loznice, posebno u rejonu srednjeg Jadra za koji smo često govorili da je ostao zapostavljen. Iz gradskog budžeta uradićemo još oko tridesetak ili nešto više kilometara tako da ćemo samo u jednoj kalendarskoj godini imati stotinak, a možda i više od sto kilometara urađene kvalitetne putne mreže. Na celom Lagatoru čija je izgrađenost oko 90 odsto imamo funkcionalnu saobraćajnu mrežu, a to radimo na teritoriji čitavog grada, u gradskim, ali i seoskim mesnim zajednicama – rekao je Petrović.

Osim ovih puteva kojima se poboljšava lokalna putna mreža u Loznici s nestrpljenjem očekuju završetak brze saobraćajnice od Loznice do Šapca što će dodatno popraviti saobraćajnu komunikaciju ovoga dela zemlje sa Novim Sadom i Beogradom, a Loznicu učiniti još privlačnijom za investitore.

Kurir.rs/T.I