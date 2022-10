BORBA SA DIVLJIM DEPONIJAMA: Ove godine uklonjeno šest smetlišta uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine

Grad Subotica nastavlja sa uspešnim uklanjanjem divljih deponija u prigradskim naseljima, koje predstavljaju veliki problem i zagađuju životnu sredinu. Danas su u toku radovi na uklanjanju divlje deponije u naselju Mišićevo u blizini Subotice, a radove je obišao i gradonačelnik Stevan Bakić koji je ovim putem iskoristio priliku da se zahvali Ministarstvu za zaštitu životne sredine kao i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, za svu podršku koju pružaju gradu u saniranju divljih deponija i unapređenju zaštite životne sredine na teritoriji grada.

foto: Grad Subotica

“Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je u toku ove godine u junu mesecu raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava po pitanju sanacije i rekultivizacije zemljišta na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Grad Subotica je sa dva projekta aplicirala po pitanju dobijanja sredstava i to sa projektom saniranja divljih deponija u naseljima Mišićevo i Đurđin.

foto: SUBOTICA ŽIVI

Pokrajina je za te projekte dodelila 1.000.000 dinara, a Grad Subotica je opredelila sredstva u budžetu u visini od 807.544 dinara. Ono što je jako bitno da naglasim da je u toku ove godine uklonjeno šest velikih divljih deponija uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine, u vrednosti od 4.000.000 dinara. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Ministarstvu za zaštitu životne sredine kao i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine za svu podršku koju pružaju gradu u saniranju divljih deponija i unapređenju zaštite životne sredine na teritoriji grada.

foto: Grad Subotica

Takođe bih iskoristio priliku da se obratim i građanima Subotice da neodgovorno i neadekvatno odlaganje otpada ugrožava zemlju, vazduh i vodu naše sredine i da zajedničkim snagama možemo da uspemo da se izborimo sa ovim ogromnim problemom” izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Iz JKP “Čistoća i zelenilo” najavljuju da će deponija u Mišićevu biti uklonjena u narednih nedelju dana, kao i da se po završetku nastavlja sa uklanjanjem deponije u Đurđinu.

foto: Grad Subotica

“Danas smo započeli saniranje deponije u Mišićevu, gde je procenom ustanovljeno da se na ovoj deponiji nalazi oko 69 tona raznoraznog otpada. Do 24. oktobra ćemo ukloniti ovu divlju deponiju, kada ćemo preći na sledeću. To će biti divlja deponija u Đurđinu, a takođe bih apelovao na nesavesne građane kako pojedince tako i preduzeća, da ovakve divlje deponije više ne stvaraju, odnosno da otpad odlažu tamo gde mu je mesto, a to je gradska nesanitarna deponija u Subotici. U vangradskom delu grada se nalazi još oko desetak divljih deponija i njih bi takođe trebalo sanirati u narednom periodu” izjavio je Nikola Jovičić, rukovodilac razvoja u JKP „Čistoća i zelenilo”.

foto: Grad Subotica

Grad Subotica