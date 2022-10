JEDAN SEKUND UPROPASTI CEO ŽIVOT: Akcija "Vozi pažljivo - neko te voli" u Loznici

U lozničkom Omladinskom centru danas je održana akcija ”Vozi pažljivo – neko te voli”. Predavanje ”Još uvek vozim, ali ne hodam” održao je Slaviša Savić, govorio je o opasnostima prebrze i vožnje u alkoholisanom stanju, a onda su mladi koristeći naočara za simulaciju videli u kakvom su stanju motoričke funkcije osobe pod dejstvom alkohola ili narkotika. Oni su noseći te naočare pokušali da otključaju kola, vežu pojas, hodaju po beloj liniji i ubace loptu u koš i shvatili koliko su im tada sposobnosti ograničene.

Savić, koji je član Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga i saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja. bio je predavača kao neko ko je žrtva saobraćajne nezgode.

foto: Kurir/T.I.

- Razvili smo program koji je oblik iskustvenog učenja gde žrtve saobraćajnih nezgoda koje su prošle određene edukacije svoje znanje ili negativno iskustvo prenose mladima. Uveren sam da mladi, obrazovani ljudi znaju sve što je dobro uraditi u saobraćaju, ali sa sigurnošću tvrdim da nisu upoznati sa svim posledicama koje mogu nastati zbog neodgovornog ponašanja u vožnji. Kroz moju priču oni će shvatiti kakve sam to greške učinio pre 28 godina i kako su one uticale na moj život, moju invalidnost, uopšte život moje porodice. Sa nepunih osamnaest godina zbog prebrze vožnje prilikom mini trke sa drugarima sleteo sam automobilom u kome se nalazilo nas pet sa puta. Prilikom prevrtanja vozila nas trojica smo smo iz njega ispali i zadobili teške povrede, a na sreću, samo ja imam trajne posledice od te nezgode u vidu trajne invalidnosti. To je nešto što ću nositi čitavog života. Suština je da jedan delić sekunde i neka mladalačka nepromišljenost mogu uništiti život mladog čoveka i sve snove – kazao je on mladim Lozničanima.

foto: Kurir/T.I.

Oni su saznali i koliko opasno može biti tokom vožnje korišćenje mobilnog telefona. Za dve sekunde, koliko je potrebno da se pogleda u telefon, automobil koji se kreće propisnom brzinom od 50 kilometara na sat pređe dužinu tri autobusa.

foto: Kurir/T.I.

- Ako ste konzumirali i najmanju količinu alkohola, nemojte voziti. Dajte ključ drugu, drugarici koji nisu pili, pozovite taksi, roditelje, idite peške kući. Devojke, koliko god volele svog dečka, oca, brata, druga, ukoliko je pio sprečite ga da vozi jer je to dobro i za vas i za njega – savetovao je on.

Ovom skupu je prisustvovao i zamenik načelnika gradske uprave Milorad Matić koji je naveo da je to još jedna od aktivnosti koje Loznica podržava u vezi sa bezbednošću saobraćaja.

foto: Kurir/T.I.

– Dosta radimo na poboljšanju saobraćajne infrastrukture i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju u saradnji sa saobraćajnom policijom i Agencijom za bezbednost saobraćaja. Ovo je samo jedna od akcija kojom pokušavamo da podignemo svest mladih koji će uskoro biti vozači, da shvate koliko je poštovanje pravila dobro i za njih i za druge u saobraćaju – rekao je on.

foto: Kurir/T.I.

Mladi su isprobali ‘‘pijane naočare’‘, a Savićevo predavanje ostavilo je jak utisak na njih i velika većina dobro će upamtiti savete koje su čuli. Inače, ovo predavanje održano je u sklopu programa ‘‘Još uvek vozim, ali ne hodam’‘ koji se sprovodi u okviru kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja - ‘‘Um na drum’‘.

Kurir.rs/T.I.