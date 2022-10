SRAMOTA Šačica lažnih ekoloških anarhista PONOVO kažnjava Novosađane!Opremljeni isečenim granjem iz šume, drvenim palicama

Šačica od dvadesetak lažnih ekoloških anarhista koja već mesecima maltretira Novosađane jutros je pokušala da spreči građevince koji su došli na Šodroš da čiste teren u pripremi za izgradnju četvrtog novosadskog mosta koji je strateški projekat republike Srbije i grada Novog Sada. On je podsetimo, u gradske planove ucrtan još pre 70 godina! Na čelu sa lažnim ekolozima Brajanom Brkovićem i Miranom Pogačarom, sa blokadom su započeli jutros, nešto pre 9 časova. Kako navode očevici, šačica lažnih ekologa ima za cilj isključivo blokadu radova, služeći se anarhističkim metodama.

Ovi ekološki sebični anarhitisti ne biraju sredstva. Kako su naše ekipe uspele da zabeleže na put su postavili granje, palete i druge predmete. Takođe, služe se drvenim palicama, a isekli su i granje iz iste te šume koju navodno brane.

Novinarka na javnom servisu RTV-a, umesto na radnom mestu, protestuje

Među njima su i Brajan Brković i Milan Pogačar, aktivisti za sve i svašta, i koji do sada imaju podužu istoriju incidenata koje su izazvali. Oni su palili pirotehnička sredstva tokom rasprava o novom GUP, kao i letos ispred zgrade Banovine uoči usvanja planskih akata za period do 2030. godine. Na protestu je, a ne na svom radnom mestu, bila i Aristea Stakić, novinarka Radio-televizije Vojvodine, koja je i ranije otvoreno podržavala lažne aktiviste. A podsećamo, javni servis je finansira iz budžeta svih građana. Ona je ovog puta prisutne nudila vodom i projom.

Podsećanja radi, četvrti novosadski most urbanističkim planovima je planiran još sedamdesetih godina prošlog veka. Novi most gradiće se u nastavku Bulevara Evrope.Konstrukcija mosta biće dignuta iznad ostatka terena pre kružnog toka koji spaja Bulevar Evrope sa Bulevarom patrijarha Pavla i Bulevarom cara Lazara.Tačan početak biće u ravni sa Dalmatinskom ulicom i Ulicom Braće Grulović. Specifičnost ovog mosta je njegova dužina iznad kopna, pre nego što dođe do samog Dunava.Nakon početka, nastavak mosta nalaziće se iznad kružnog toka u ulici Heroja Pinkija koji još uvek nije izgrađen. Odmah zatim prelaziće preko kružnog toka koji će spajati Ulicu 1300 kaplara i Ulicu Sime Matavulja, koji takođe tek čeka na izgradnju.Potom će prelaziti preko Šodroša, naravno preko Dunava, završavajući se na sremskoj obali, u Sremskoj Kamenici kod Ledinačkog puta.

Stručna javnost, urbanisti, građevinski arhitekti ističu da će novi most biti žila kucavica Novog Sada i jedan od najznačajnih projekata za razvoj Srpske Atine.

nsuzivo