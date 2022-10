DAN PRED SMRT BOGOLJUB REKAO I ONA ĆE UMRETI: Srbin voleo Nemicu Mariu 60 godina, toliko jako da su umrli u razmaku od 9 sati FOTO

GORNJI MILANOVAC - Bračni par Bogoljub (97) i Maria Edit (104) Joksić, koji su živeli u selu Donja Vrbava, nedaleko od Gornjeg Milanovca, preminuli su u četvrtak. 13 oktobra u razmaku od devet sati.

Najpre je Bogoljub umro u snu, nešto posle dva sata po ponoći, da bi njegova supruga umrla oko 11 sati sledećeg jutra.

Kako za GMinfo kaže Bogoljubova sinovica Vesna Gojković, Marija Edit je bila bolesna polednjih mesec dana, i stanje je bilo teško.

Deka Bogoljub je bio zdrav, ali je patio od demencije. Redovno je pitao za svoju suprugu, prepoznavao je, a dan pre smrti rekao je da će ona “danas umreti”, kaže Vesna, koja je sa Bogoljubovim sestrićem Milijanom Milovanovićem brinula o starom bračnom paru.

Ipak, te noći je umro prvo Bogoljub, a sutradan i Maria Edit.

– Kao da je čekala da on prvo ode, jer se plašio da ostane sam. Oni su bili vitalni do skoro, ona je do pre četiri meseca sama kuvala ručak, a Bogoljub je čak sam vozio do pre tri, četiri godine – kaže Vesna Gojković za Gminfo.

Upoznali su se u Nemačkoj, gde je Bogoljub šezdesetih godina prošlog veka otišao da radi. Sreo je Mariju, ljubav je planula, venčali su se, iako su i jedno i drugo pre toga imali po jedan brak.

On je po profesiji bio profesor srpskog jezika a Maria je bila kostimograf u pozorištu.

Nisu imali potomstva, a nakon odlaska u penziju počeli su redovno da dolaze u Bogoljubovu Vrbavu. Pre dvadesetak godina odlučili tu i da se presele.

Od tada su živeli u selu, redovno pomagali svima, pričaju prijatelji i rođaci. Editu je, iz Milanovca, redovno posećivala i frizerka, objašnjavaju komšije.

Kurir.rs/GM Info