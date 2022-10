OBRAD IZ SELA KREMNA TVRDI DA ZNA DATUM SVOJE SMRTI: Na spomenik kraj supruge uklesao godinu, a ovako čeka svoj SUDNJI DAN (FOTO)

Selo Кremna nadaleko je čuveno po proročanstvima, a izgleda da ta moć nije zaobišla još neke stanovnike ovog mesta na obroncima Tare.

Starina Obrad Marković, prema sopstvenim tvrdnjama, spreman je da umre naredne godine jer kako kaže "tako mu se "javilo". Na svoje spomen obeležje pored supruge Zorke već je uklesao datum svoje smrti. Danas spokojno provodi dane na planini proroka pripremajući se za onaj svet kako bi se upokojio pored svog prvog komšije - najčuvenijeg proroka u ovom delu sveta Mitra Tarabića.

- To mi je sve rečeno. Došlo mi je u san. Dok sam bio u Požarevcu sanjao sam kako dve žene u crnini ulaze na vrata, obe su mi se predstavile, jedna kao Bogorodica, a druga kao Sveta Petka. Postavio sam im pitanje da li mogu dobiti premeštaj zbog bolesti svoje supruge, a one su mi odgovorile da je moguće, ali tek prosle tri godine. Živećeš lepo, a umrećeš 2023. godine i zvanično ja imam još tri meseca života bez brige, a posle toga može biti samo mučenje i iščekivanje - kazao je Obrad.

Na planini proroka ovaj Кremanac gazi devetu deceniju i živi sam u kući od svega nekoliko kvadrata čekajući svoj sudnji dan.

- Ja sam ovde stekao penziju i živim najbolje što umem. Pre pet godina moja supruga Zora se upokojila koja me gledala kao malo vode na dlanu. Ja imam svoju terapiju, svako jutro iz čašu vode pojedem kašiku slatkog i jednu rakiju, to me održava u životu - dodao je starina.

Obrad je prorekao i ko će ga sahraniti tog dana kada ispusti Bogu dušu. Na opšte čuđenje svih tvrdi da će ga sahraniti predsednik opštine.

- U Кremnima nas komšija ima 19 i svi se cenimo i poštujemo, ali nas je malo. Nema ko grob da iskopa. Ja sam rekao da će to uraditi prvi čovek opštine. Počeli su me ismejavati jer se radi o ženskoj osobi, međutim, sada je ta žena predsednik opštine Sevojno. Sazvao sam da na taj dan budu i dva sveštenika koja će doći - priča Obrad.

Poručuje da će svakog ko dođe na njegov grob i pomoli se Bogu pratiti zdravlje.

