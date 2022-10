PAMETNA RASVETA I VIDEO NADZOR: U Loznici štede energiju i povećavaju bezbednost

Grad Loznica je još pre tri godine krenuo u primenu koncepta "Pametan grad", kroz upotrebu informaciono-komunikacione tehnologije za prikupljanje podataka i uvida u realnom vremenu, radi pružanja određenih bitnih usluga i rešavanja gradskih problema.

Prvi element toga je pametna Lo-Ra ulična rasveta pokrivena za sada sa 6.200 takvih svetiljki, ovih dana traje postavljanje kamera budućeg video nadzora, a sve će biti praćeno iz nadzornog centra na osam velikih ekrana.

U Loznici su spremno dočekali novonastalu situaciju sa energentima i predlog preporuka Ministarstva rudarstva i energetike za uštede u potrošnji električne i toplotne energije. Grad je mnogo ranije započeo prelazak na LED rasvetu i zahvaljujući pametnoj Lo-Ra uličnoj rasveti može pristupiti smanjenju njene jačine na ulicama, trgovima i drugim objektima na minimalni bezbednosno opravdan nivo.

foto: Kurir/T.Ilić

Iz nadzornog centra mogu se pratiti ulice u kojima postoji takva rasveta od toga da li sve sijalice rade pa do toga da se po potrebi pojedinačno usključuju, ili da im se u noćnim satima intenzitet svetla redukuje po želji i potrebi, i tako ostvare značajne uštede struje, kažu iz gradske uprave.

Osim samoga grada, njima su pokrivene i veće mesne zajednice, Banja Koviljača i Lešnica, kao i najvažniji loznički putni pravci. Osim toga grad uvodi video nadzor čime će se povećati nivo bezbednosti građana, a kamere su već vidljive na više lokacija u samom gradu, a u prvoj fazi sa 48 kamera, od planiranih oko 200, biće "gledani" parkovi, ulice, gradsko šetalište, značajnije raskrsnice i kružni tokovi.

foto: Kurir/T.Ilić

Naredni korak je postavljanje kamera za merenje brzine vozila na prilazima gradu, jedna već postoji na putu od Loznice ka Banji Koviljači i taj postupak je u toku.

Inače, koncept ‘‘Pametan grad’‘, moguće je dalje razvijati i omogućava u narednom periodu očitavanje broja slobodnih parking-mesta u gradu, potrošnju vode na vodomerima, ili mogućnost kontrole nivoa vodostaja i preduzimanje preventivnih mera.

Kamere bi trebalo preventivno da deluju na one koji su do sada uništavali kante za smeće, saobraćajne znakove, lomili klupe, odnosili poklopce sa šahtova, da to više ne čine, ili da pomognu da takvi brzo budu indentifikovani kao i učesnici saobraćajnih nezgoda ukoliko odu sa lica mesta posle načinjenog prekršaja.

Kurir.rs/T.Ilić