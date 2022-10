Gradonačelnik Dašić: Proširenje Državnog data centra Inovacionim distriktom je projekat koji nas čini posebno srećnim

Inovacioni distrikt bila je tema radionice u Državnom data centru na kojoj su predstavnici Kancelarije za IT i eUpravu, Univerziteta u Kragujevcu, Kriminalističko Policijskog univerziteta, Srednje tehničke i Prve tehničke škole, kao i predstavnici nevladinog IT sektora predstavili svoja idejna rešenja za novi prostor čija je izgradnja u planu.

foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Proširenje Državnog data centra Inovacionim distriktom je projekat koji nas čini posebno srećnim i koji grad Kragujevac želi, što smo i pokazali na samom početku izgradnje ovog objekta, ustupivši bez mnogo oklevanja jednu od najboljih lokacija u gradu, rekao je gradonačelnik Nikola Dašić, koji je prisustvovao današnjoj radionici.

foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Podsetivši da je Univerzitet u Kragujevcu ove godine najbolje rangirana visokoškolska ustanova u regionu, a Kragujevac četvrti po veličini grad u Srbiji, da bi se dalje razvijao i pozicionirao, imamo potrebu, dodao je gradonačelnik, da oživljavamo i uspostavljamo industriju, i to ne bilo kakvu već onu koja se zasniva na novim vrednostima i daje nove kvantitativne i kvalitativne rezultate za koje nam je neophodna nauka. Pričati o bilo čemu u 21. veku, a ne uzeti u obzir sektor inovacioniih tehnologija, bilo bi besmisleno, zbog čega će vaše ideje imati punu podršku grada Kragujevca, poručio je gradonačelnik Dašić.

foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Kompleks Državnog data centra do sada se sastojao iz dve zgrade, prve u koju su smešteni državni i komercijalni klijenti i druge koju koriste pripadnici službi bezbednosti. Na novoj građevinskoj parceli koja se naslanja na Državni data centar odlučili smo da napravimo i treću zgradu koja će se zvati Inovacioni distrikt, najavio je Danilo Savić, direktor Državnog data centra. Od grada Kragujevca dobili smo parcelu, a u izgradnju zgrade, koja je pomenuta i u ekspozeu premijerke Ane Brnabić na jučerašnjoj sednici republičkog parlamenta, investiraće država. Nova zgrada, objašnjava Savić, neće biti samo zgrada u pravom smislu te reči, već će Inovacioni distrikt biti otvoren prostor za IT zajednicu grada Kragujevca.

foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Današnju radionicu kojoj prisustvuju svi zainteresovani učesnici, predstavnici visokoobrazovnih institucija, srednjih škola, nevladinog sektora, organizovali smo kako bi čuli njihova idejna rešenja za uređenje novog prostora i šta je to što bi oni voleli da Inovacioni distrikt ima, naglasio je Savić. Naša ideja je, da pored ostalog, pokušamo da napravimo SMART CITY laboratoriju koja će omogućiti ljudima da dožive i upoznaju se sa još uvek apstraktnim pojmom Pametnog grada, jer ga je jako teško opisati rečima. Kada u tom otvorenom prostoru postavimo senzore za parking mesta, za buku, kvalitet vazduha, pametnu rasvetu i slično možda će im pojam biti jasniji. Još jedna od ideja je da se ovde u Kragujevcu u Inovacionom distriktu napravi i Akademija kao reprezentativni centar Smart City za Srbiju i Balkan. Novu, treću zgradu, razlikovaće od prve dve to što će ona biti otvorena za građane i posetioce. Sa zabavnim i sportskim sadržajima zamišljena je kao prostor u kome će moći da se druže, zabavljaju i rade članovi IT zajednice, jer dolaze generacije kojima moramo da se priklonimo, omogućimo im dobre uslove za rad i postavimo nove temelje razvoja digitalizacije u Srbiji, kazao je Danilo Savić.

foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Grad Kragujevac