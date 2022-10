ZOVU GA DALJINAC, EVO ZAŠTO: Rade iz Požege tvrdi da plehanim tanjirom namešta želudac, tajni zapis naučio od baba Ruže (FOTO)

Baka Ruža mi je taj "zapis" prenela pre nego što sam napunio 18 godina. Imala je uslov da to bude pre nego što se oženim

POŽEGA - Mnogima možda zvuči neverovatno, ali od davnina u našem narodu poznato je da se pojedina oboljenja želuca mogu izlečiti na daljinu.

Mlađi će na ovo najverovatnije nezainterosovano odmahnuti rukom smatrajući to nerealnim, dok će većina starijih ipak zastati i znati o čemu se radi. Da je zaista moguće, ali i veoma delotvorno tvrdi Rade Milivojević iz sela Gornja Ježevica kod Požege koji je do sada pomagao velikom broju ljudi. On otkriva svoju tajnu kako zapravo u praksi funkcioniše ovaj sistem takozvanog, ali i čuvenog "nameštanja" želuca.

"Baka Ruža mi je taj "zapis" prenela pre nego što sam napunio 18 godina. Imala je uslov da to bude pre nego što se oženim. Zapisala mi je na papir, pročitao to nekoliko puta i zapamtio. Osim tog zapisa koji se očitava, potrebni su mi jedna šoljica za kafu, limeni tanjir i izvorska voda. To sve ubacim u šporet čekam da voda proključa i ispari. Nakon toga bolovi nestaju kao rukom odneseni", otkriva Rade za RINU.

Ova njegova tehnika zasnovana na par reči koje ispriča dok se šoljica sa izvorskom vodom kuva u šporetu, izlečila je mnoge i stavila ih na noge. Brojni su svedoci koji su pod velikim bolovima dolazili po pomoć kod Rada, ali bilo je i onih koji zbog bolova nisu mogli iz kreveta da ustanu, pa je ovaj Požežanin morao da leči na daljinu.

"Javljaju se ljudi iz Smedereva, Petrovca na Mlavi, znam bar deset ljudi iz Beograda kojima je pomogao. Prozvali smo ga daljinac jer ljudima stvarno pomaže i na daljinu. Kada mi se prijatelji požale i kažu da su se strunili, ja samo zovnem Rada i on obavi šta treba i sve postane prošlost", kazao je meštanin sela Gornja Ježevica.

Rade napominje da čeka taj trenutak kada će svoje znanje koje mu je prenela Ruža i on preneti svojim potomcima. Kako bi mogli da pomognu onima kojima je to potrebno.

