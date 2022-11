NASTAVLJA SE POTRAGA ZA BAKA SMILJOM IZ KRUŠEVE GLAVE: Otišla do livade po krave i nije se vratila

Nastavlja se potraga za Smiljom Janjić (66) iz Kruševe Glave koje nema od subote 22. oktobra. Porodica, policija, rodbina, meštani, lovci nisu odustali od potrage koja traje već 10 dana.

Na terenu je Interventna jedinica policije, pripadnici PU Vranje, gorska služba, lovci, rodbina, komšije i prijatelji.

Novica Cvetković laboratorijski tehničar godinama radi u Zdravstvenoj ambulanti u Vlasu. Čovek koji dobro poznaje ovo područje, meštane ovog kraja, obilazi ih i pruža pomoć kad god im je ona potrebna bez obzira na nepristupačnost terena i vremenske uslove, objašnjava da se Smilji Janjić rođenoj 1956. godine iz sela Kruševa Glava, gubi svaki trag od subote 22.okrobra ove godine.

Policija, rodbina, meštani, lovci nisu odustali od potrage. Za nestalom ženom potraga nije ni prestajala i traje već 10 dana. Porodica ne prestaje da je traži.

"Ima otprilike 10 kilometara od sela Vlase do mesta gde se ona izgubila. Taj deo tamo nije pristupačan. Ruralno je to područje, loši su putevi.Tu nema ni ljudi, mali broj je onih koji su tu ostali. Stari ljudi su u pitanju. To su mahom staračka domaćinstva koja su udaljena jedna od drugih. Na mestu gde je nestala živi starac u devetoj deceniji života i čovek nije ni video kad je ona prošla tu, slabijeg je vida", objašnjava Cvetković .

Podsećamo Smilji Janjić se gubi svaki trag kada je oko 18 časova u subotu 22. oktobra, pre 10 dana pošla da vrati krave iz livade poznatije kao "Šarena njiva" u selu i nije se vratila.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakve informacije i saznanja o ovom slučaju da jave policiji, ili porodici na telefon 064 0834 122.

