PRODAVAC OŠAMARIO ŽENU U KOLICIMA! Skandal na pirotskoj Buvljoj pijaci! Ženi od udarca pale naočare, NIJE ZNALA GDE SE NALAZI!

Građane Pirota je prošle subote uznemirio nemili čin koji se odigrao na Buvljoj pijaci u tom gradu. Naime, prodavac je, kako navode očevici, bez ikakvog povoda napao ženu u invalidskim kolicima, udario joj šamar i verbalno zlostavljao samo jer ga je žena zamolila da se malo pomeri kako bi prošla kolicima.

Građani su se preko Fejsbuk grupe "Glas Pirota" udružili da što pre identifikuju počinioca kako bi pružili pomoć i podršku svojoj sugrađanki Suzani.

" Prodavac koji svake subote prodaje na Buvljoj pijaci u Pirotu dao je sebi za pravo da napadne žensku osobu sa invaliditetom, Suzanu. Ona je htela da prođe i zamolila je prodavca da malo pomeri tezgu kako bi izašla na glavni put. On se odmah pobunio, iako je video da je žena u motornim kolicima sa štakom u ruci, te je vrlo jasno da ne može da hoda. Zatim, pitala ga je i zamolila još dva puta, a on je to odbio i u tom momentu Suzana je slučajno kolicima zakačila njegovu tezgu i sve se srušilo", navodi jedan od članova ove Fejsbuk grupe koji je ujedno bio i očevidac incidenta.

foto: printscreen Glas Pirota

Kako objašnjava, nakon što je Suzana sasvim slučajno zbog gabarita pomagala i prodavčeve nesaradljivosti porušila proizvode koje je držao na tezgi, on je fizički nasrnuo na nju.

" Bez pardona je prišao i nemoćnoj osobi udario šamarčinu, da se meni sledila krv u žilama. Naočare su joj pale, a obraz ostao crven, žena nije znala gde se nalazi. Prišao sam dotičnoj istog momenta da joj pomognem i pritom se svađao sa prodavcem koji je ubeđen da je u pravu", piše očevidac.

Dodaje da sam incident nije ono što ga je najviše pogodilo, već činjenica da niko od prisutnih na punoj pijaci nije hteo da pruži podršku nesrećnoj ženi. Niko joj nije prišao, niti stao u njenu odbranu.

" Najgore od svega i ono što me je dodatno dodatno pogodilo jeste ljudska hladnokrvnost. Svi živi prolaze, a niko da mu se suprotstavi, da ga zaustavi. Niko nije prišao da pomogne Suzani. Svi posmatraju dramu, a možda je trebalo da damo i aplauz za učinjeno delo... Stop nasilju! Želim da apelujem na sve ljude da reaguju u ovakvoj situaciji, stanite u odbranu, pomozite, zovite nadležne... A ja se nadam da će ovaj slučaj dobiti sudski epilog", zaključuje Piroćanac.

foto: printscreen Glas Pirota

Sa druge strane, Suzana je trenutno u veoma teškom psihičkom stanju. Uplašena i sama, uz pomoć nekoliko građana ipak je uspela da slučaj prijavi policiji, ali još uvek ne može da dođe sebi od jezive situacije koja ju je zadesila.

" Pod antidepresivom sam i vrlo se loše osećam. Korisnici jedne Fejsbuk grupe su mi već pomogli našli su njegov profil i adresu. Podnela sam pisanu prijavu tužiocu i policiji, ali moram da uradim dopunu jer sam dobila informacije o njegovim podacima. Saznala sam samo da se zove Rade, a zovu ga Kekerez, Prodaje robu na ulazu u stočnu pijacu, pored sebe drži zvučnik da sluša muziku. Ni od koga nisam dobila pomoć osim obaveštenja od Socijalnog da imam besplatnog advokata ukoliko ga policija nađe i imam svedoke i onda tužilac pokreće postupak", rekla je Suzana.

Suzana dodaje da strah ne jenjava jer živi sama u svakodnevnoj bojazni da će joj se nešto dogoditi ukoliko napadač sazna za prijavu nasilja policiji. Navodi da na sreću fizičke povrede nema, ali one koje trajno ostaju su tu i nikada neće biti izbrisane.

- Nasilje nije samo fizičko, najgore je psihičko, a moje psihičke povrede su katastrofalne - zaključuje ona.

Kurir.rs/Telegraf