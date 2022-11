NIJE MOGAO BEZ SVOG MOMIRA, NEŠTO GA JE VUKLO DA SE VRATI: Golub preleteo skoro 2.000 km da se iz Španije vrati u Šabac (FOTO)

Od Španije do Srbije leteo duže od 20 dana i prešao skoro 2.000 km

ŠABAC - Pre jednog veka golubovi pismonoše verovatno su bili glavni poštari u svetu, a neretko su sa jednog na drugi dvor leteli hiljadama kilometara kako bi preneli važnu poruku. Takav jedan primer pametne ptice, koja može da pereleti neslućene daljine danas se nalazi u selu Tabanovići u vlasništvu Momira Novakovića.

foto: RINA

"Od malih nogu sam gajio golubove i uglavnom su to bili visokoletači. Uvek me je fasciniralo kako golubovi pismonoše znaju da se vrate u svoj golubarnik čak i sa suprotne strane sveta. Jedan moj golub vratio se u naše selo iz Španije. Do Sen Sebastijana ga je vozio kamion pet dana i tu je dobijao hranu i vodu, a potom je pušten da se vrati kući slobodnim letom", kaže za RINU Momir.

Na ovo daleko putovanje Šapčanin je poslao tri goluba, a vratio se samo jedan koji je na taj način osvojio osmo mesto na Svetskom takmičenju u ekstremnom letenju golubova pismonoša.

Od Španije do Srbije leteo je duže od 20 dana i prešao skoro 2.000 kilometara.

foto: RINA

"Moj golub zvanično je preleteo 1.732 kilometra, gledajući pravolinijski, ali on je znatno više od toga prešao jer ni jedan golub ne leti pravo. Morao se sam snalaziti za hranu i izbegavati ptice grabljivice.

1 / 6 Foto: RINA

Na svojim krilima imao je natpis "Sen Sebastijan", i jednog jutra se samo pojavio ispred kaveza, na mom uređaju za detekciju golubova video sam da je upisan", priča ovaj zaljubljenik u golubarstvo i dodaje da je prava misterija kako nakon tako dugog puta ponovo bez greške pronađu svoj dom.

"Nešto ga je vuklo da se vrati u svoj golubarnik gde se i izlegao. Na koji način oni ponovo pronađu svoj kavez, ni Nikola Tesla nije uspeo da sazna, iako je bio veliki zaljubljenik u ove pernate životinje", rekao je Momir.

foto: RINA

Novaković ističe da je njegov golub na svom putu leteo iznad kopnenog područja, prošao Francusku, obišao Alpe, Austriju i mnoge druge zemlje, i stigao na svoje odredište u selo Tabanoviće.

Kurir.rs/RINA