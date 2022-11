DEKO, SPASI MI TATU! Svešteniku Dragiši iz Vršca izgorela cela kuća: Sina sam ispod ruševina povukao za kosu misleći da je kesa

Dragiša Stojadinov, sveštenik iz Vršca, celog života je služio Bogu i radio u crkvi, pomagao drugima, a najviše pazio na svoju porodicu i svoje unuke na koje je jako ponosan. Preko noći je ostao bez doma, nakon što se u njegovoj kući dogodio požar.

Ipak, on nastavlja napred uzdignute glave, jer su na svu sreću svi članovi njegove porodice živi i zdravi.

"To je naša porodična kuća, u jednom delu živimo žena i ja, a u drugom delu sin sa snajkom i sinom, mojim malim zlatnim unukom koji ima pet i po godina. Ja sam sveštenik u penziji, a Bogu sam služio 50 godina", počinje priču za Dragiša.

Prasak koji je odneo sve.

"Video sam prasak kroz prozor, sve je izletelo napolje, uleteo sam unutra kroz ono staklo, i zamislite, nigde se nisam posekao. Unuk mi je samo rekao: "deko, spasi mi tatu". Utrčao sam unutra i mislio sam da mi je sin preminuo. Karo tavan koji imamo je pao, nameštaj je bio svuda, inače je pao i na mog sina a ja sam dobio neku nadljudsku snagu. Kako sam tragao za njim, video sam nešto, i pomislio da je kesa, počeo sam da vučem, a to je bila njegova kosa. Nakon toga, ja sam ga izvlačio, a on se odupreo malo nogama i uspeli smo da ga izvučemo", objašnjava Dragiša.

Sve je to, kaže, od Boga. "Ovo je od Boga koji je spustio jedno veliko iskušenje i on nam daje snagu da možemo sve, zamislite da je đavolu dopustio više, pa možda ne bih imao ni sina i mog zlatnog unuka. Mi smo živi i zdravi, a kuće će biti, jer me je unuk pitao da li imamo barem malo kuće. Rekao sam mu da ćemo imati. Znate kako, ovo nije za žaljenje, idemo dalje i biće sve u redu".

Ikone su, čudom, ostale netaknute."Uprkos svemu, ima jedna jako interesanta stvar. Sve je uništeno, a ja imam ikone, ulje na platu i imam ih dosta, nijedna nije oštećena, čak nije pala ni sa zida. Sve su ostale netaknute, jako sam srećan zbog toga".

Komšije prve pristigle u pomoć

"Izašli smo kroz prozore, i kod komšija smo se smestili, svi su nas primili. Šta da kažem, idemo napred živi smo i zdravi, ja sam bogat čovek, služio sam Bogu, imam divnu porodicu i zlatne unuke, sve ostalo se reši", kaže nam Dragiša.

Ljudi iz Vršca su osnovali odbor za pomoć, koji će pomoći Dragiši i njegovoj porodici da obnove porodičnu kuću i natsave da žive u njoj.

