NAJTUŽNIJA PRIČA SRBIJE! POŽAR ODNEO KUĆU I DVOJE DECE! Porodica Bosiljkanović živi u jednoj sobi, na samoj ivici egzistencije

Udaljeni destetak kilometara od naseljenog mesta, u domu bez struje i vode porodica Bosiljkanović iz Mosne, živi u jednoj prostoriji u jako lošim uslovima. I pored surovih uslova srdačno su dočekali ekipu Kurir tv.

ZImski uslovi, povređena ruka, i nagomilane neoprane stvari, za koje nema tople vode, teške su za izdržati domaćici porodice Bosiljkanović.

- Treba debele jakne da se operu, prst mi je povređen, a nema ni struje, ni vode - rekla je domaćica Bosiljkanović

Deca idu u školu koja je udaljena sat i po vremena, a pored škole, pomažu roditeljima u kućnim poslovima. Najstarija ćerka Dušica je najveća pomoć majci.

- Zimi dođem iz škole, pada mrak, treba da učim, da čuvam sestru, da nosim vodu, pa da čuvam prasiće - ispričala je Dušica.

Otac Živojin angažovan je oko poljoprivrednih poslova van kuće. Svojevremeno je, devet meseci, ratovao na Košarama, ali je najveća tuga usledila nakon što su dve ćerke izgorele u požaru u prethodnoj kući.

Uz uzgoj svinja uspeva da prehrani porodicu, Kad ode na posao ne ostavlja dom bez pripremljenog ogreva, ali ne može više od toga.

-Ta jedna soba je i kupatilo i spavaća soba i kuhinja sve je tu. Druge nema. Prethodna koja je bila velika, je izgorela - rekao je Živojin Bosiljkanović.

Stanovnici Mosne angažovali su se da zajedničkim snagama pomognu ovoj nesrećnoj porodici.

- Osećam se poraženo kao čovek, jer 21. vek je! To nije ne znam gde. To je tu, ta deca su tu. Nije to nešto nedostižno da ne može da se ostvari - rekla je stanovnica Mosne, Jasmina Stefanović, jedna od pokretača humanitarne pomoći.

Kupovinom kuće u selu koje se nalazi kraj Donjeg Milanovca, deca će dobiti mogućnost za pristojan život, a tada će biti mnogo lakše i njihovim roditeljima.

