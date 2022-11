NEVERICA! MEŠTANIN ZAKLJUČAO MOST U SELU KOD IVANJICE: Mogu da prelaze na drugu stranu samo ako je KAPIJA OTVORENA (FOTO/VIDEO)

Amaterski most nikao je preko reke Moravice u selu Međurečje kod Ivanjice.

Ne bi ta situacija bila toliko čudna, dešavalo se i ranije da u ruralnim područjima ljudi sami naprave prelaze preko reke, da se, međutim, na mostu ne nalazi kapija sa katancem.

Onaj ko je postavio most odlučio je da "zaključa reku". Nesvakidašnji prizor sve više privlači pažnju prolaznika.

- Pa meni je smešno. Nikada nisam video kapiju na mostu. Pošli smo prema Goliji i kada sam spazio ovo morao sam da se zaustavim i fotografišem. Šta da vam kažem. Svašta će Srbin smisliti - priča Beograđanin koga je ovaj prizor veoma zainteresovao.

Mali broj meštana i vikendaša koji prolaze pored nesvakidašnjeg mosta svedoče da je kapija nekada zaključana, a nekada ne.

- Kako kad. Prelazio sam dva puta i bilo je otključano. Jednom kad sam hteo da pređem kapija je bila pod katancem, tačnije, most je bio pod katancem. Kažu da je to stavio ovaj čovek sa druge strane reke. On je valjda i pravio ovaj most. Ne znam, ali iskreno prvi put sam video da most može da se zaključa - kaže meštanin.

