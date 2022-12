PRIBOJAC SINIŠA MORAO DVAPUT DA POGLEDA DA MU SE NE PRIČINJAVA: Nabujali Lim na površinu izbacio i nadgrobni spomenik?! (FOTO)

PRIBOJ - Poplavni talas i nabujali Lim na površinu su izbacili na hiljade kubika smeća, pastičnih flaša i kesa a sa tim i ljudsku nekulturi i odsustvo bilo kakve ekološke svesti.

Navikao na raznovrsni otpad, Siniša Laković iz pribojskog ekološkog udruženja krenuo je u čišćenje plutajuće deponije. Međutim, ono što je ugledao dok je sa kolegama čistio Lim i za njih je bilo pravo iznenađenje. Izvukli su, verovali ili ne, spomen-ploču na kojoj su jasno upisani ime, prezime i godina smrti pokojnika.

"Čistili smo lančanicu koja prikuplja smeće kod brane Potpeć koje nadolazi ovom rekom, odjednom smo ugledali smomenik koji smo izvukli i ubacili u čamac. Po samom obliku spomen ploče i po tome što nema obeležje krsta, pretpostavljamo da je pokojnik bio komunista. Raspitali smo o prezimenu kako bi obavestili bližnje, međutim nismo došli do podataka da postoji ovo prezime, ni u Prijepolju a ni Priboju", izjavio je za RINU Siniša.

Međutim, ekolozi nisu ovde nisu odustali i nastavili su da traže dalje. Prezime sa spomen-ploče poznato je u Bijelom Polju, a upravo odatle dolazi poplavni talas u Lim.

"Sve su prilike da je ovaj nadgrobni spomenik voda donela iz ove crnogorske opštine. Ovo je zaista prvi put da u vodi vidimo ovako nešto, a do sada smo se nagledali apsolutno svega. Ponekad bude i poražavjuće kad vidite šta sve ljudi su u stanju da bace u reku", dodaje Siniša iz Ekološkog udruženja Jastreb. U svojoj dugogodišnjoj volonterkoj karijeri ovaj Pribojac čisti obale ali i samo korito čisti o svom trošku, bez ičije pomoći. Kaže, ne može da gleda nekadašnji zeleni biser u ovakvom poražavajućem stanju.

"Kad su obilne padavine Lim ume da bude surov, a to smo videli u prethodnim danima. Do sada smo izvukli predmete za koje ne biste rekli da bi se ikad mogli naći u koritu. Od mrtvačkih sanduka, uginulih životinja, automobila i kućnih aparata. Lakše nam je nabrojati šta do sada nismo nalazili u reci - dodao je on.

