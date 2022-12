Kragujevac u 2023.godinu ulazi sa razvojnim budžetom

Uz podršku države za razvojne investicije i projekte i uz stabilan budžet grada, Kragujevac se razvija. Ozbiljno se radi, rekao je gradonačelnik Nikola Dašić gostujući u „Epicentru“ Radio televizije Kragujevac. I škole, i vrtići, dečija igrališta, fiskulturne sale, otvoreni tereni za male sportove, urađeni putevi, kompletno rekonstruisane ulice, trgovi, fasade… Dolaze nam novi investitori istakao je Dašić i dodao da uskoro očekuje još jednu veliku fabriku. Reinvesticije me još više raduju, mislim na Janfeng i Vakernozjon.

foto: Grad Kragujevac

Zaposlenost u proteklih godinu dana, tačnije od oktobra prošle do okotobra ove godine povećana je sa 53 253 na 55 394 radnika, što znači da imamo preko 2100 zaposlenih lica više u našem gradu. Istovremeno, smanjen je broj nezaposlenih lica, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje početkom ove godine bilo je 15 197 a od 1. septembra 14 283 lica.

foto: Grad Kragujevac

Imajući u vidu celokupnu situaciju, stanje u gradskoj kasi je za sada dobro, jer na računu trenutno imamo milijardu i 200 miliona dinara. U potpunosti smo likvidni. Grad Kragujevac je ponovo u fokusu predsednika države, Vlade i ministarstava. Na svakom mogućem planu imamo podršku. S druge strane zahvaljujući odgovornom vođenju finansija u gradu mi možemo da realizujemo ozbiljne investicije. Da li bi moglo više? Moći će kada bude manje zaduženja. Kragujevački budžet će postojećih kredita da se oslobađa od 2025. do 2028. godine. Meni je bio cilj da u ovom mandatu ne zadužimo grad novim kreditom što smo uspeli do sada. Za sada smo stabilni i mislim da se ozbiljne investicije sprovode u gradu. Završen je Data centar, stanovi za snage bezbednosti, Palata pravde, Kazneno popravni zavod, postavljen kamen temeljac za novi Vatrogasni dom… To je samo deo investicija koje Vlada Srbije sprovodi u Kragujevcu pored ulaganja u energetsku efikasnost. Prošle godine smo u puteve – asfaltiranje i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica uložili 180 miliona, ove godine smo izašli na blizu 270 miliona, a sledeće godine planiramo da dupliramo tu cifru zahvaljujući rastu prihoda u gradskom budžetu. I pored svih troškova koji paraleno rastu, opet se u rastu prihoda pravi razlika koja može da poveća rast investicija, poručio je Dašić.

1 / 4 Foto: Grad Kragujevac

U utorak je sednica Skupštine grada, na kojoj bi trebalo da se usvoji predlog odluke o budžetu za narednu godinu koji je projektovan na 10,5 milijardi. Konačno smo prešli tu magičnu cifru, tako da očekujem da budžet bude usvojen. Mi ćemo da kažemo da je razvojni, opozicija da nije, ali najviše što može da bude razvojni budžet za 2022. godinu to i jeste, poručio je Dašić.

