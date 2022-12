DO KRAJA DECEMBRA OČEKUJU NAS NOVI ZEMLJOTRESI: Stručnjak otkriva koje su crne tačke i koji delovi Srbije će biti na udaru

Zemljotres jačine 3,1 stepen Rihterove skale koji je pre dva dana potresao Kosjerić samo je jedan u nizu potresa koji očekuju Srbiju u narednom periodu, upozorava ju seizmolozi.

Stručnjaci kažu da će do kraja ovog meseca biti više potresa. S obzirom na to da su u poslednje vreme potresi u ovom regionu sve česći, građani su s pravom zabrinuti i pitaju se kada bi mogao da bude novi, jači udar, kao i gde će biti epicentar.

Nažalost, seizmolozi ne mogu da daju dugoročna predviđanja, ali je ipak poznato koje su "žarišne zone".

Crne tačke

Iako su nedavno zabeleženi potresi slabijeg intenziteta, meteorolog Ivan Ristić, koji godinama istražuje problem pomeranja tla, ističe da nas tokom decembra očekuju novi potresi.

- Imaćemo pojačanu seizmološku aktivnost do kraja ovog meseca. Dakle, biće još potresa, a najtrusnije područje je oblast centralne Srbije i Kopaonika. Nadamo se da jačina neće biti viša od tri ili četiri stepena Rihterove skale, jer su oni od pet i više zaista jaki potresi. Novembar i decembar su i inače periodi kada ima najviše zemljotresa, kao i u aprilu i maju - objašnjava Ristić.

Takozvane "crne tačke" gde se mogu desiti veliki zemljotresi jesu Kopaonik, Zapadna Srbija, Kraljevo, Kragujevac, Svilajnac, Rudnik i Lazarevac. Ugrožena su i područja centralne Srbije do Aleksandrovca, te okolina Novog Pazara, delovi Vojvodine na severu Bačke kod Apatina, sam istok Banata duž granice sa Rumunijom, kao i područja oko Kladova i Negotina.

Ristić kaže da podaci ukazuju da se podrhtavanja tla javljaju mnogo češće u proleće i jesen i da su mnogo jača, a u prilog tome govori i podatak da se tada dogodilo svih deset zemljotresa jačine veće od pet stepeni po Rihteru u Srbiji.

- Epicentar zemljotresa bio je uglavnom oko Kopaonika ili u centralnoj Srbiji. Zemljotrese manjeg stepena jačine do dva Rihtera imamo skoro svaki dan tokom cele godine, ali ih, srećom, ne osećamo - objašnjava Ristić.

Iako su nas jači potresi za sada zaobišli, Ristić navodi da do kraja decembra ima šansi za jače potrese.

- Sve do 2030. godine očekuje nas turbulentan period sa čestom pojavom zemljotresa i daljim porastom globalne temperature. Posle 2030. godine doći će do postepenog smanjivanja broja i intenziteta potresa, kao i do postepenog pada temperature na planeti Zemlji - zakljua čuje on.

(Kurir.rs/Informer)