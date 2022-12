VUČEVIĆ: Situacija na Kosovu je zapaljiva, dovoljna je šibica da se upali i sve krene u neželjenom pravcu

“Atmosfera na Kosovu i Metohiji je toliko zapaljiva da je dovoljno da se šibica upali i sve krene u neželjenom pravcu, iako je sada trenutno mirno u smislu da se ne dešava ništa incidentno”, ocenio je gostujući na TV Prva ministar odbrane Miloš Vučević.

Aljbin Kurti sve vreme njegovog mandata povlači niz jednostranih poteza usmerenih na destabilizaiju i nepoštovanje i stavljanje van konteksta svih ovih sporazuma. Ovo je i jasna poruka Srbima da su oni tamo nepoželjni i to ne treba to uvijati u neke oblande. To je Kurtijeva politika, da potpuno etnički očisti Kosovo. Govorimo o ove četiri opšttne koje su kompaktne i naslonjene na centralnu Srbiju. Teška je situacija i nama je lako iz Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice kažemo šta treba raditi, ali treba živeti tamo svaki dan. Nije lako ni objasniti srpskoj zajendici na severu da ne nasedaju na provokacije. Cilj svih ciljeva Albanaca je da uznemire, uplaše i proteraju Srbe. Juče su imali neku priču da zauzimaju opštinske izborne komisije, navodno nalaze neke eksplozivne strvari. Videli smo izbaciju neke ljude, a oni su administrativci, nisu neka vojna sila. Cilj je da zastraše ljude kako bi napustili Kosovo. Ljudi su naelekrisani, dugo traje taj progon i obesmišljavanje svakog konteksta dijaloga. Onda obično čujemo od međunarodne zajednice poziv na suzdržanost obe strane, na dijalog, da ne dolazi do eskalacije.

Moguće da međunarodmna zajednica odloži izbore 18. debembra

Kada je reč o izborima 18. Decembra, Vučević je podsetio da je predsednik Vučić rekao da očekuje neki potez i provokaciju Prištine, te da se bukvalno 24 sata posle toga to i dogodilo.

Imali smo pokušaj da demonstriraju, jer su tobože neka država. A u stavri pod plaštom države, on sprovode državni terror i bezakonje. Ići će sigurno pritisak uoči tih izbora, ali ćemo videti kako će njihovi patroni iz međunarodne zajednice reagovati i da li će ih ubediti da se možda odlože izbore 18. decembra, jer ovako kako je sada stanje Srpska lista neće učestovati. Da li će oni naći troje Srba po imenu, kao što su našli ove nesrećne ljude poput Rašića i Trajkovićeve, to ne mogu da isključim.

Licemerna i levica i desnica – jedni traže nezavisno Kosovo, drugi bi slali tuđu decu da ratuju

Ako bi Srbi južno od Ibra izašli iz prištinskih institucija, situacija bi se dodattno zakomplikovala., uveren je minister Vučević.

Ako bi Srbi izašli iz policijskih snaga to bi bila dodatna dramaturgija. Kosovski čvor je i dalje u epicentru i neće on još dugo biti rešen. Političkog licemerja ima i sa strane ekstremno levih i sa strane ekstremno desnih političkih stranaka. Jedni očekuju da Vučić prizna da je Kosovo nezavisna država, za šta oni odavno navijaju. Tako bi mogli da kažu da su sve vreme bili u pravu, da je lagao narod i na kraju to morao da prizna, a ovi desničari iz toplih kafana ili stanova nam poručuju kako treba da smo već u Prizrenu sa tuđom decom u uniformama i teknovima, a oni će nam u parlamentu objasniti kako to treba biti čvrst i odlučan borac za srpska pitanja, a sebe naravno ne vidi na prvoj liniji fronta – kaže ministar.