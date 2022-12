SAMANTA IZ VRŠCA OTKRILA ŠTA VEĆINI NAŠIH LJUDI SMETA U ŠVEDSKOJ: Ovo je glavna razlika u odnosu na Balkan

Samanta (34) iz Vršca radi u Malmeu kao nastavnik fizičkog vaspitanja u jednoj privatnoj školi.

Ona često na Jutjubu snima svoje videe u kojima priča kako strancima izgleda život u toj zemlji.

Samanta kaže da priče da su Šveđani hladni i da ne vole da se druže sa strancima lično nije primetila, ali evo šta jeste...

- Ono što se razlikuje ovde u odnosu na Balkan jeste da su Šveđani sebi na prvom mestu, pa tek onda sve ostalo, što za mene predstavlja jednu zdravu brigu o sebi i jasnije lične granice, kojih na Balkanu najčešće nema. Čak mi se to i dopada, pošto obožavam da budem sama, da provodim vreme u razmišljanju i dugim šetnjama koje podstiču moju kreativnost. No, među sebi bliskim ljudima imam i onih koji su sasvim kontra od mene, koji vole da budu stalno u društvu i druge ljude lako upoznaju u izlascima, na kućnim žurkama, u školi za jezike itd. Sve je to individualno - rekla je Samanta za Novu.

Ona je u jednom od videa ispričala i kakva je razlika između saobraćaja kod nas i zemljama našeg regiona i u Švedskoj gde vozači automatski staju bez pogovora i negodovanja čim kao pešak zakoračite da pređete ulicu. Niko vam neće trubiti ukoliko zakasnite sa prelaskom, ako se zamislite ili zagledate. Šveđani, kaže, nemaju saobraćajnu policiju ali imaju kamere na svakom koraku koje snimaju sve i kazna odmah stiže na kućnu adresu. Tolerancija na alkohol je nula i kazne su ogromne a dozvola se oduzima automatski.

- Ko god malo popije, ne seda za volan, nego uzima taksi ili ide gradskim saobraćajem - kaže Samanta dodajući da je pešak onaj koji mora da pazi gde su biciklisti na stazi jer oni imaju prvenstvo prolaza.

Kaže i da četiri žmigavca kao kod nas, da skočim do pekare ili promenim pare, ne važe, oni se pale samo kad se auto pokvari i vozaču je neophodna pomoć.

