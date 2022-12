AMBASADORI EU U SRBIJI POSETILI SUBOTICU! Gradonačelnik Bakić: Ponos ovoga grada svakako jeste multikulturalnost i različitost

Suboticu su juče posetili ambasadori Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuel Žiofreu, ambasador Češke Republike u Srbiji Tomaš Kuht, kao i ambasadorka Kraljevine Švedske, Aniko Ben David.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, srdačno je dočekao ambasadore u prelepoj Gradskoj kući, a upravo ovom posetom, zvanično je počela i kampanja „EU u mom kraju”, čija je ideja da se prezentuju i promovišu ne samo značajni i veliki projekti za određeni region, već i lokalna domaćinstva i kompanije koje je EU pomogla kroz različite programe i fondove.

Gradonačelnik Stevan Bakić je iskoristio ovu priliku da svečano uruči poklon knjigu “Istorija Srpskog naroda” ambasadoru Evropske unije u Srbiji, Emanuelu Žiofreu i istakao da je Subotica grad različitosti i da je to ono što nas kao grad čini specifičnim i čime se građani Subotice ponose.

“U otvorenom i srdačnom razgovoru sa našim gostima, predstavio sam sve one prednosti zbog kojih je Grad Subotica poželjna za direktne strane investicije i za otvaranje novih radnih mesta. Ponos ovoga grada svakako jeste multikulturalnost i različitost i upravo to je ono što nas kao grad čini specifičnim i čime se mi ponosimo. Tolerantni smo, imamo razumevanja jedni za druge i za jedan zajednički suživot. Takođe, predstavio sam mnoge projekte, neki koji su završeni, neki koji su započeti i pri kraju su, neki koji su u pripremi i treba da počne realizacija. To su sve stvari gde smo imali podršku od Vlade Republike Srbije i od Autonomne pokrajine Vojvodine. Izrazio sam zahvalnost i za one projekte gde nam je pomogla Evropska unija, a to je pre svega izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom na Bikovu, kao i izgradnja stanova za izbeglice. Ono što mogu da kažem jeste da će Subotica i u budućnosti biti posvećena evropskim vrednostima i preduzimaće sve aktivnosti kako bi približila Srbiju porodici evropskih zemalja” izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

Ambasador Evropske unije u Republici Srbiji Emanuel Žiofre je na lep gest gradonačelnika Bakića, uzvratio podjednako lepim gestom, pa je ovom prilikom takođe uručio poklon i istakao da EU želi da radi više sa Srbijom i da želi da pruži podršku u borbi protiv trgovine ljudima.

“Zadovoljstvo mi je i želim da se zahvalim gradonačelniku na toploj dobrodošlici svima nama u Subotici i što imamo priliku da vidimo ovu prelepu građevinu koja je baština, kao i da otkrijemo ovaj deo Srbije koji je za nas veoma važan. Provešćemo nekoliko dana u ovom delu Srbije i posetićemo škole gde ćemo saslušati mlade ljude. Posetićemo evropske investicije koje našu zajedničku ekonomiju čine jačom i posetićemo poljoprivrednike. Želimo da radimo više sa Srbijom, uključujući jačanje saradnje između Srbije i Frontex agencije za zaštitu granica. Takođe želimo da vam pružimo podršku u borbi protiv trgovine ljudima” izjavio je ambasador Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuel Žiofre.

