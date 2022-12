Mirović: Pokrajinska vlada će u 2023. izdvojiti više od 2,5 milijardi dinara za lokalne puteve u Novom Sadu i Vojvodini

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić održali su konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata ulaganja u putnu privredu, kao i plana radova na putevima u Novom Sadu za naredni period, u okviru Projekta povećanja bezbednosti saobraćaja, za šta je Pokrajinska vlada izdvojila 800 miliona dinara.

„Predlog budžeta APV za 2023. je takav da ćemo izdvojiti znatna finansijska sredstva da odmah na proleće, kada vremenski uslovi to budu dozvolili, nastavimo sa realizacijom ovog važnog posla u Novom Sadu, imajući u vidu da smo oporavili pokrajinske finansije u velikoj meri, tako da ćemo i u narednoj godini, a verovatno i u 2024, imati nastavak realizacije ovog posla. To znači da nam rastu i ambicije i želje da obnovimo što veći broj, pre svega velikih ulica“, izjavio je Mirović i dodao da će to podrazumevati i obnovu najvećeg i najfrekventnijeg bulevara u gradu – Bulevara oslobođenja.

foto: Pokrajinska vlada

Prema Mirovićevim rečima, očekuju nas i drugi važni poslovi u Novom Sadu.

„Predstoji nam sveobuhvatna rekonstrukcija Studija M s obzirom na to da je proteklo više od šezdeset godina od kada je izgrađen, a važna vest je da će ovaj objekat ostati Studio M. Imaćemo u naredne dve godine i novi muzejski prostor za sve ono što je naša kultura bila u 20. veku i za sve ono što je naša kultura danas. Očekuju nas radovi na rekonstrukciji Kamenice 1 i završetak Kamenice 3 do kraja naredne godine. Naručili smo i projekat za uređenje saobraćaja u kompleksu Instituta u Sremskoj Kamenici, opredelili smo sredstva i naručićemo projekat za novu garažu koja će imati 400 mesta, što će takođe finansirati Pokrajina, kao i rekonstrukciju rasvete u tom kompleksu“, rekao je Mirović.

Pokrajinska vlada će, kada je reč o Novom Sadu, finansirati u potpunosti izgradnju nove zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“.

„Zajedno sa Gradom finansiraćemo izgradnju savremene školske sale u Gimnaziji ′Laza Kostić′ na Telepu i pešačko-biciklistički most“, dodao je Mirović.

Prema predsednikovim rečima, u narednih nekoliko dana očekuje se i ugovor za uređenje i revitalizaciju Almaškog kraja.

foto: Pokrajinska vlada

„Jedan ugovor već imamo, a to je ugovor za obnovu 20 fasada od Kosovske ulice prema Ulici zemljane ćuprije, i na tom pravcu će krenuti prva rekonstrukcija Almaškog kraja. Naravno, u susret tome ide i obnova kompletne infrastrukture. Puno zajedničkog posla imamo, jedan deo smo već realizovali, bez kašnjenja i bez problema“, izjavio je Mirović.

On je podsetio na to da je Pokrajinska vlada izdvojila sredstva za oblast putne privrede širom Vojvodine – u Subotici, Senti, Irigu i drugim mestima.

„U narednoj godini, osim za Novi Sad, više od dve milijarde dinara biće opredeljeno za brojne lokalne samouprave upravo za rekonstrukciju lokalnih puteva, tako da je ovo posao koji nam predstoji u celoj Vojvodini“, naglasio je Mirović.

Zahvalivši Pokrajinskoj vladi na izdvojenim velikim sredstvima, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić izjavio je da se radovi na obnovi novosadskih saobraćajnica privode kraju, da su ostale još tri ulice za rekonstrukciju, pri čemu je projekat realizovan kvalitetno, po pravilima struke, uz primenu najsavremenije tehnologije i mehanizacije.

„Završavamo jedan od najkapitalnijih projekata u ovoj godini, vredan gotovo milijardu dinara, od čega je Pokrajina izdvojila 800 miliona dinara, a ostatak Grad, čime će biti obnovljeno, rekonstruisano i sanirano 28 ulica u dužini od 26 kilometara“, rekao je Đurić i istakao da je u pokrajinskom budžetu za narednu godinu za nastavak obnove saobraćajnica u Novom Sadu izdvojeno 500 miliona dinara.

Pokrajinska vlada