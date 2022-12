ALBANSKE ŠUMOKRADICE NIKAD OVOLIKO NISU UŠLE NA TERITORIJU KURŠUMLIJE: Danju seku najbolja i najzdravija stabla, a noću ih vuku

Albanci sa Kosova i Metohije poslednjih nedelju dana u ataru kuršumlijskog sela Rastelica danonoćno bespravno seku šumu.

Idu toliko daleko da su stigli do glavnog puta ka Lukovskoj banji i to na četiri kilometara daleko od administrativne linije između kuršumlijske i podujevske opštine. To je potez koji je duboko u kuršumlijskom kraju.

Malobrojni meštani ovog sela i šumri su očajni i nemoćni. Svakodnevno se prijavljuje bespravna seča šume, ali pomaka nema.

- Tokom čitavog dana seku, a onda noću vuku. Evo i sada se čuju traktori - kaže Uroš koji živi u Kuršumliji, a u Rastelnici ima kuću.

Dodaje da šumar koji je zadužen za ovaj kraj svakodnevno prijavljuje bespravnu seču.

- Vi ne znate koja je to strahota jer seku sva najbolja i najzdravija stabla. To niko ne može da veruje dok se lično ne uveri. Mi ne smemo ni da priđemo tom području, a šumar ide kada utvrđuje štetu samo uz pratnju - objašnjava situaciju naš sagovornik.

I ostali meštani ovog planinskog kraja su očajni i ne znaju kako da spreče krađe. Najgore u svemu je što su šumokradice došle do glavnog puta.

Ovakva situacija je karakteristična poslednjih godina i šumokradice su bukvalno obrstile šume duž administrativne linije između uže Srbije i južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Neretko se događa da iz vatrenog oružja pucaju na policijske patrole.

U određenim periodima se primire, ali onda krene nova navalica. Tako je poslednjih dana.

(Kurir.rs/B.R.)