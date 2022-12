NEVEROVATNI KOSTIMI ČAROBNJAKA, VILENJAKA, DEDA MRAZICA... Animatori organizovali druženje u kostimima koje su sami osmislili

Tradicionalni maskenbal Škole animiranog filma u Vranju, nije izostao ni ove godine. U svom prostoru u susret Novoj godini vranjski animatori organizovali su druženje u kostimima koje su sami osmislili i kreirali. Oni i njihovi mentori i ovoga puta su pokazali da su "na visini zadatka".

Tradicionalno maskenbal ŠAVranjeF organizuje pune tri decenije na radost i oduševljenje talentovanih polaznika.

Neverovatni kostimi čarobnjaka, vilenjaka, kraljica, Deda Mrazica do glumica u popularnim dečjim serijama. Neki od mališana maskirali su se u svoje mentore. Nakon maskenbala, polaznici su pogledali filmove nastale u ovoj godini u njihovoj radionici u Školi animiranog filma, a onda je priređena i "žurkica" uz koktel, i za kraj i čestitka za Novu godinu upućena čitaocima portala Kurira.

Dobrodošlicu na tradicionalni ŠAF-ov maskenbal učesnicima je poželela Jasmina Stojanović, v.d. direktora JU ŠAF.

Svi ste se stvarno potrudili da napravite jedinstvene maske, rekla je direktorka i podsetila da je samo u ovoj godini napravljeno preko 10 animiranih filmova u ŠAF-u.

foto: T.S./Kurir

"Mi ovaj događaj nazivamo maskenbalom, ali to je jedno sumiranje čitave godine. Podsećamo se sa decom šta smo mi to ove godine realizovali , radionica na kojima smo učestvovali, projekata koje smo imali. Podsećamo se svih lepih trenutaka. I obavezno je da svi budu pod maskama, pod maskama smo i mi kao što vidite. Tu su naši polaznici, ali i njihova braća i sestre drugari najbliži.. Nakon maskenbala imamo koktel žurkicu. Imamo tri nagrade koje dodeljujemo za najbolje maske", kaže za Kurir v.d. direktora JU ŠAF Vranje Jasmina Stojanović. ŠAF-ovci su sami birali maske i to se drži u tajnosti do samog maskenbala, otkriva ona.

"Insistiramo na tome da budu kreativni, znači to nisu maske koje su kupljene negde, to su maske koje su pravljene i u koje je uložen trud.Pokloni za najbolje maskirane su pribori neophodni animatorima u radu ", objašnjava Stojanović.

Pod utiskom su i mali animatori:.

foto: T.S./Kurir

"Ja sam mačka imam i rep", kaže Iskra.

"Želela sam da budem glavna glumica popularne serije", objašnjava Nađa

Osim polaznika ŠAF-a u kostimima su i Jasmina Stojanović, v.d. direktora i mentori Seta Veličković Cvetković, Nela Ćurčija, Snežana Trajković, Gorica Antić, Miroslav Đerić, Slavoljub Simonović.

U kostimu kraljice simbolično direktorka, a mentori u ulozi Mardž Simpson, borderke, veštice, Pipi Duge Čarape.

"Večito dete u meni govori da sam ja Pipi Duga Čarapa", šaljivo objašnjava Seta Veličković Cvetković.

"Deca su inspirativna svake godine, ali i mi moramo da damo neki primer Mnogi od njih se i stide i onda je potpuno drugačije kada se i mi maskiramo , kad oni vide da smo i mi maskirani. Ja sam Mardž Simpson", kaže Nela Ćurčija.

"Borderka, srećna Nova godina . Dugo godina smo ovde, sve smo maske isprobali i do sada nikad nismo imali skijaša ili bordera i toliko želim da idem na skijanje, evo makar šansa da obučem ovo zimsko skijaško odelo", kaže Snežana Trajković

"Ja sam svake godine veštica", uz osmeh napominje Gorica Antić.

Zanimljivo je i to da su se neki od mališana maskirali u svoje mentore.

Mentori Škole animiranog filma neverovatnom inspiracijom, predanim radom i kreativnošću talentovane polaznike vode kroz svet animacije. Vranjski animatori godinama unazad dobitnici su brojnih priznanja u zemlji i inostranstvu.T.S.